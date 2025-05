Atomóriások versengenek Törökországért: Oroszország, Kína és Dél-Korea is ringbe szállt

Miközben az orosz Roszatom már építi Törökország első atomerőművét, addig az ország további tárgyalásokat folytat több állammal is a második és harmadik atomerőmű építésének terveiről.

A Reuters tudósítása alapján Alparslan Bayraktar török energiaügyi miniszter helyi újságíróknak azt mondta:

Törökország még az idén nyilvánosságra akarja hozni a tervezett atomerőművek projektjeinek bizonyos részleteit.

Noha a Roszatom, Oroszország állami atomenergetikai vállalata már egy 2010-ben megkötött, 20 milliárd dolláros megállapodás keretében építi Törökország első atomerőművét a földközi-tengeri Mersin tartományban található Akkuyuban, a török kormány most további két létesítmény megvalósítását tervezi. A második atomerőmű a Fekete-tenger partján fekvő Sinop térségében, míg a harmadik az ország északnyugati részén, Trákia régióban épülhet meg.

A miniszter azt is elmondta, hogy az érdeklődök között szerepel Oroszország, Dél-Korea és Kína is - "de ezeken kívül vannak más országok és vállalatok is, amelyekkel tárgyalásokat folytatunk".

Az egyik ilyen például Kanada. A Candu vállalat

- árulta el Alparslan Bayraktar azzal kapcsolatban, hogy vannak-e már konkrét jelöltek a kivitelezőkre.

A kijelentést érdemes annyiban kiegészíteni, hogy a CANDU elsősorban egy kanadai fejlesztésű atomreaktor-technológia neve, nem pedig egy vállalaté.

A CANDU (CANada Deuterium Uranium) reaktor egy kanadai fejlesztésű, nyomott nehézvizes atomreaktor, amely természetes (nem dúsított) uránt használ üzemanyagként. Ez a konstrukció lehetővé teszi a reaktor számára, hogy dúsítás nélkül is fenntartsa a láncreakciót, ami jelentős előnyt jelent az üzemanyag-előkészítés költségeinek leredukálásában.

