Trump új gazdasági csomagja: adókedvezmények a gazdagoknak, megszorítások a szegényeknek

A republikánus képviselőház elfogadta azt a grandiózus gazdasági törvénycsomagot, amely egyszerre kínál tartós adócsökkentéseket a leggazdagabbaknak, miközben radikálisan megvágja a legszegényebbeknek nyújtott szociális támogatásokat. A javaslat a következő évtizedben 3100 milliárd dollárral növelné az amerikai államadósságot, és milliókat hagyhat biztosítás és élelmiszersegély nélkül, írja a CNN.

A republikánus törvényhozók átnyomták a képviselőházon Donald Trump új gazdasági csomagját, amelyet az elnök egy nagy, gyönyörű törvényként mutatott be.

A csomag célja: meghosszabbítani Trump 2017-es adócsökkentéseit, és egy sor új megszorítással csökkenteni a szövetségi kiadásokat. Bár a törvényjavaslatot még a Szenátusnak is jóvá kell hagynia, a most elfogadott változat hatása már most komoly vitákat váltott ki.

A törvényjavaslat pénzügyi hatásai drámaiak:

Az adócsökkentések önmagukban közel 3800 milliárd dollárral növelik a költségvetési hiányt tíz év alatt.

Ezt részben csökkentenék a szociális programokra fordított kiadások visszavágásával, különösen a Medicaid és az élelmiszersegélyek (SNAP) terén, amelyek közel 1000 milliárd dollárral kevesebb forráshoz jutnának.

A Medicaid esetében 700 milliárd dolláros megvonás várható, ami alacsony jövedelmű amerikaiak millióit foszthatja meg egészségbiztosításától.

A SNAP program támogatása 267 milliárddal csökkenne, sújtva ezzel gyermekeket, időseket és fogyatékkal élőket is.

Miközben az alacsony jövedelműek kevesebb támogatáshoz jutnának, a felső jövedelmi 20% – vagyis azok, akik évente legalább 217 000 dollárt keresnek – a teljes adócsökkentés 60%-át kapnák meg. A legfelső 5% (460 000 dollár felett keresők) évente több mint 12 000 dollárral járnának jobban. Ezzel szemben a legszegényebbek, akik kevesebb mint 35 000 dollárt keresnek évente, mindössze 160 dolláros adókönnyítést kapnának.

A csomag egyes intézkedései csak ideiglenesek, így az adókedvezmények egy része (például a borravalók és túlórák adómentessége) 2025 és 2028 között lenne érvényben.Ugyanakkor, ha ezek az ideiglenes rendelkezések állandósulnának, az további 5100 milliárd dollárral növelné az amerikai államadósságot – figyelmeztet a Felelős Költségvetési Bizottság.

A Penn Wharton Költségvetési Modell elemzése szerint, ha figyelembe vesszük az adócsökkentéseket és a támogatások elvesztését is:

Az évi 17 000 dollárnál kevesebbet keresők átlagosan 820 dollárt veszítenének, ami 14,6%-os jövedelemcsökkenés.

Az évi 17–51 ezer dollárt keresők átlagosan 430 dollárt veszítenének (–1,1%).

Az évi 51–93 ezer dollárt kereső középréteg átlagosan 840 dollárt nyerne (+1,1%).

A legmagasabb jövedelműek (174 ezer dollár felett) több mint 12 000 dollárral gazdagodnának, ami 2,6%-os jövedelemnövekedést jelent.

A közgazdászok figyelmeztetnek: a szegényebbek nem tudják majd kompenzálni a veszteségeiket a gazdasági növekedésből. „A legalacsonyabb jövedelműek számára a Medicaid, az Obamacare-támogatások és az élelmiszersegélyek csökkentése messze meghaladja azt, amit az adókedvezmények nyújtani tudnak” – fogalmazott Kent Smetters, a Penn Wharton Költségvetési Modell igazgatója.

A törvénycsomag sorsa most a Szenátusban dől el.

Címlapkép forrása: Kevin Dietsch/Getty Images