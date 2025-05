Figyelmeztetnek a termelők: újra drágulás jöhet a népszerű élelmiszer piacán

2023-ban és 2024-ben az aszály hozta nehéz helyzetbe a spanyol gazdákat, 2025 elejére azonban a helyzet jelentősen javult. Az Ibériai-félszigeten rengeteg csapadék hullott, amely a tározók feltöltöttségi szintjét is megemelte, hosszabb távon is biztosítva a földeknek a szükséges vízellátást. A helyi Kistermelők Szövetsége, az UPA ennek ellenére is kettős figyelmeztetést adott ki, amelyben figyelmeztetnek, hogy a növekedési szakaszban tapasztalható rendkívül magas hőmérséklet veszélyezteti a termést, valamint a piaci szereplők is igyekeznek folyamatosan lefelé nyomni az árakat.

A cikkben kiemelik, hogy a szupermarketekben csökkenhetnek az árak, ám ez megtévesztő lehet mivel egyben a minőség romlását is jelentheti.

Nicolás Chica, az UPA titkára kiemelte, hogy a virágzási fázisban tapasztalt hőség nem tesz jót a növénynek és a termelésnek, és már ebben a szakaszban meg lehet jósolni, hogy milyen lesz a következő év olivabogyó-hozama. Hasonló tapasztalatról beszámoltak 2022-ben és 2023-ban is, ekkor a jelentősen visszaesett a terméshozam. A termelők attól tartanak, hogy megismétlődhet az eset. A második figyelmeztetés a piacot érintő ármanipulációról szól. Chica szerint egyes vállatok olyan híreket kezdtek el tudatosan terjeszeni a médiában, amely arról szólt, hogy jelentős csökkenés várható, de ezzel valójában csak a gazdáktól szerették volna olcsóbban felvásárolni a termést.

Egyébként valóban tapasztalható áresés a piacon, de ez elsősorban a spekulációnak köszönhető, nem feltétlenül támasztják mindezt alá a valós adatok. Az ígért többletek azonban nem minden esetben valósulnak meg, ezért inkább arra szolgálnak, hogy csökkentsék vele a felvásárlási árakat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio