Megkongatták a vészharangot a tudósok: olyan csapás vár az emberiségre, amire senki sincs felkészülve

Rekordokat döntő hőségre, gyakoribb szélsőséges időjárási eseményekre kell felkészülnie a világnak - figyelmeztetett szerdán közzétett ötéves előrejelzésében két vezető meteorológiai intézet. Leon Hermanson tudományos kutató sokkolónak nevezte az prognózisokat, és úgy fogalmazott: ilyesmit senki nem szeretne látni.

Nyolcvan százalék esély van arra, hogy a következő öt évben a Földön újabb éves hőmérsékleti rekord dől meg, és

még ennél is valószínűbb, hogy a világ ismét meghaladja a tíz évvel ezelőtt meghatározott nemzetközi hőmérsékleti küszöbértéket

- írta a Meteorológiai Világszervezet (WMO) és a brit Meteorológiai Hivatal a jelentésben.

A klímaváltozás okozta minden tizedfoknyi felmelegedés miatt gyakoribb és több szélsőséges időjárási jelenséget fogunk tapasztalni,

köztük hőhullámokat, aszályokat, árvizeket és tüzeket, valamint hurrikánokat és tájfunokat

- magyarázta a jelentést Johan Rockstrom, a potsdami klímakutató intézet igazgatója, aki nem vett részt a tanulmány elkészítésében.

A két meteorológiai intézet hangsúlyozta: először fordulhat elő, hogy az évtized vége előtt a világ éves átlaghőmérséklete átlépi a párizsi klímaegyezményben meghatározott 1,5 Celsius-fokos felmelegedési küszöbértéket, és eléri a 2 Celsius-fokos felmelegedést.

Számításaik szerint 86 százalék az esély arra, hogy a következő öt év valamelyike meghaladja az 1,5 Celsius-fokot, és 70 százalék az esélye, hogy az öt év összességében átlagosan elhagyja ezt a globális mérföldkövet.

Az ötéves prognózishoz tíz globális tudósközpont által futtatott több mint 200 számítógépes szimuláció előrejelzését elemezték.

Tíz éve ezek a tudóscsoportok még csupán mintegy egyszázalékos esélyt adtak annak, hogy a következő évek egyikében a világ átlagos hőmérséklete átlépi az 1,5 Celsius-fokos felmelegedési küszöböt, ami tavaly megtörtént.

Adam Scaife, a brit Meteorológiai Hivatal hosszú távú előrejelzésekért felelős vezetője és Leon Hermanson tudományos kutató sokkolónak nevezte, hogy az előrejelzésekben már a 2 Celsius-fokkal magasabb átlaghőmérsékletről lehet szó.

Ilyesmit senki nem szeretne látni, de ezt állítja a tudomány

- mondta Hermanson.

Bár tavaly a globális átlaghőmérséklet már 1,5 Celsius-fokkal melegebb volt, mit az iparosodás előtti korszakban, a párizsi klímamegállapodás küszöbértéke azonban 20 éves időszakra vonatkozik, tehát technikailag ezt még nem lépte át a világ.

Az elmúlt 10 évre visszatekintve és a következő 10 év előrejelzését figyelembe véve a világ valószínűleg 1,4 Celsius-fokkal lett melegebb az 1800-as évek közepe óta - becsülte Chris Hewitt, a WMO egyik vezetője.

Richard Betts, a brit Meteorológiai Hivatal vezető klímakutatója, az Exeteri Egyetem professzora pedig arra figyelmeztetett, hogy mivel az előrejelzések szerint a következő öt évben átlagosan több mint 1,5 Celsius-fokkal lesz melegebb az iparosodás előtti szintnél, minden eddiginél több embert fognak érinteni a súlyos hőhullámok, és

több halálesetet, valamint súlyos egészségkárosodást okoznak,

hacsak nem sikerül jobban megvédeni az embereket a hőség hatásaitól. Hozzáfűzte, hogy mivel a melegebb légkör szárazságot okoz, nagyobb erdőtüzekre is lehet számítani. Hewitt emellett arra is rámutatott, hogy az Északi-sarkvidéken - amely továbbra is 3,5-szer gyorsabban fog melegedni, mint a világ többi része - a jég olvadása gyorsabb tengerszint-emelkedést okoz majd.

A Severe Weather Europe legfrissebb, hosszú távú időjárási modellek adatai alapján készített elemzése mentén nemrég megnéztük, hogyan alakulhat a tavasz utolsó hetének, valamint a nyári hónapoknak az időjárása az európai kontinensen. Összegezve elmondható, hogy a mozgalmas tavaszt követően

2025 nyara különösen nagy hőhullámokat és szárazságot hozhat majd Európa középső és keleti régióiba, beleértve Magyarországot is.

