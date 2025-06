Eljött a tökéletes alkalom az EKB-elnök távozására

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!

Még májusban látott napvilágot az a spekuláció, mely szerint Christine Lagarde veszi át Klaus Schwab helyét a Világgazdasági Fórum (WEF) élén. A WEF alapítója több mint ötven hivatalban töltött év után idén április 21-én nyújtotta be lemondását, miután egy névtelen bejelentő pénzügyi és etikai visszaéléssel vádolta meg őt és feleségét. Schwab távozása után elkezdődtek a találgatások a lehetséges utód személyéről, mely során Christine Lagarde neve is felmerült. Az EKB elnökének még két és fél évre szól a mandátuma, a Bloomberg News értesülései szerint ugyanakkor a WEF egy belső megbeszélésen már tárgyalta Lagarde esetleges érkezésének lehetőségét. A szándék komolyságát maga Schwab erősítette meg egy Financial Times-nak adott interjúban. Állítása szerint az utódlásról szóló beszélgetés már évek óta zajlik közte és a WEF Kuratóriumi Tanácsában 2019 óta tagsággal rendelkező Lagarde között,

az EKB elnöke ugyanakkor csakis az eurózóna árstabilitásának visszaállítása után hajlandó fontolóra venni a döntést.

Az EKB egyelőre nem cáfolta hivatalosan a Bloomberg és a Financial Times értesüléseit Lagarde esetleges korai távozásával kapcsolatban, csak annyit jelentett ki, hogy az elnök továbbra is elkötelezett a jegybanki feladatai iránt.

Az eurózóna jelenlegi inflációs folyamatai kedvező környezetet teremthetnek Lagarde esetleges távozásához, a csütörtökön esedékes elnöki sajtótájékoztatón ugyanis az elnök kijelentheti az inflációs cél elérését. A májusi adatok szerint az euróövezetben a fogyasztói árak éves növekedési üteme 1,9 százalékra, a maginfláció pedig 2,3 százalékra lassult, mely lényegében megfelel az EKB közép- és hosszú távú inflációs céljának. Az áremelkedési ütem lassulása nem lepte meg az elemzőket, akik konszenzusosan az alapkamat 2 százalékra történő csökkenését várják az EKB monetáris tanácsának júniusi ülésén.

Az Európai Központi Bank elmúlt egy évét Joe Nallis, a Cranfield Egyetem professzora kifejezetten sikeresnek értékelte,

a Lagarde-vezette jegybank ugyanis visszaállította az eurózóna árstabilitását, illetve megteremtette a tartós gazdasági növekedés alapjait.

Az EKB következő hetekben esedékes stratégiai átvilágítása lehetőséget ad Lagarde-nak, hogy előkészítse a terepet utódja számára, távozásának időzítését pedig az európai gazdasági környezet normalizálódása és a meghatározó országokban uralkodó politikai stabilitás is kedvezővé tenné. A helyzetet egyedül Donald Trump, amerikai elnök vámintézkedései, valamint az ebből fakadó külkereskedelmi bizonytalanság bonyolítja, a piacoknak ugyanis ilyen időkben nagy szüksége van a hiteles és kiszámítható gazdaságpolitikai irányításra.

Bár a csütörtöki sajtótájékoztatón Lagarde megpróbálhatja cáfolni a vele és esetleges korai távozásával kapcsolatos találgatásokat, azok várhatóan csak a WEF új elnökének kinevezésével fognak csitulni majd.

Címlapkép forrása: Krisztian Bocsi/Bloomberg via Getty Images