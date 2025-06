Veszélyes biológiai fegyver az USA-ban: az FBI lecsapott a csempészekre

Yunqing Jian és Zunyong Liu ellen összeesküvés, csempészet, hamis nyilatkozattétel és vízumcsalás vádjával emeltek vádat a michigani kerületi ügyészség közleménye szerint.

Kash Patel, az FBI igazgatója közösségi média bejegyzésében megerősítette a letartóztatást, kiemelve, hogy

a gyanúsítottak egy veszélyes biológiai kórokozót csempésztek az országba.

A szóban forgó gomba súlyos veszélyt jelent az élelmiszer-biztonságra, mivel olyan alapvető gabonaféléket támad meg, mint a búza és a rizs.

Az FBI továbbra is elkötelezett amellett, hogy megvédje az Egyesült Államokat az ilyenfajta fenyegetésektől

– fogalmazott Patel.

New... I can confirm that the FBI arrested a Chinese national within the United States who allegedly smuggled a dangerous biological pathogen into the country.The individual, Yunqing Jian, is alleged to have smuggled a dangerous fungus