Itt a Fitch döntése Magyarországról!

Portfolio 2025. június 06. 23:03

Az eddigi BBB szinten hagyta Magyarország adósbesorolását a Fitch Ratings, és a kilátás is marad stabil – jelentette be a hitelminősítő péntek este. Ezzel a Moody’s múlt heti döntése után ezúttal is sikerült elkerülni a negatív irányú lépést a GDP-növekedéssel és a költségvetéssel kapcsolatos kockázatok ellenére.