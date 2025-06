Hamarosan újraindulhatnak a kényszerből leállított európai autógyárak

Kína bejelentette, hogy felgyorsítaná a ritkaföldfém-exportok engedélyezését az EU-s cégek számára, miközben a tömény szeszesital-importokkal kapcsolatos kereskedelmi vizsgálat lezárására készül - írja a Reuters.

A kínai kereskedelmi minisztérium szombaton közölte, hogy

kész felgyorsítani a ritkaföldfémek exportjának vizsgálati és jóváhagyási folyamatát az Európai Unió vállalatai számára.

A minisztérium honlapján megjelent közlemény szerint Kína július 5-én tervezi kiadni a végleges bejelentését az EU-ból származó tömény szeszesitalok (brandy) importjával kapcsolatos kereskedelmi vizsgálatról. A közlemény azt is megemlíti, hogy a két fél jelenleg egy árvállalási megállapodásról tárgyal.

Előzmények

A globális autóipari beszállítói láncon kezd végigfutni, hogy Kína több ritkaföldfémre exportkorlátozást vezetett be. A héten különböző iparági csoportok jelezték, hogy már gyártósorokat kellett leállítani az autóiparban széles körben használt nyersanyagok hiánya miatt. Ezeket a ritkaföldfémeket használják például az ablaktörlőket mozgató, vagy a biztonságiöveket behúzó elektromotorokban, így a teljes termék elkészültéhez elengedhetetlenek. Mivel a világ ritkaföldfém-termelése szinte teljes egészében Kína kezében van, egy nagyon veszélyes geopolitikai fegyverről (és valószínűleg tárgyalási eszközről) van szó, amit a kereskedelmi háború során kérdés nélkül be is vetettek.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images