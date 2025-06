Nemzetgazdasági probléma lett a krumpli elképesztő drágulása Oroszországban

Az orosz központi bank számára komoly kihívást jelent a burgonyaárak megháromszorozódása, ez ugyanis jelentős mértékben hozzájárul a magas inflációs várakozásokhoz Oroszországban, ahol élelmiszerárak az inflációs kosár 40%-át teszik ki - írja a Reuters.

Míg a fejlett gazdaságokban, például az Egyesült Államokban az élelmiszerek az inflációs kosár mindössze 14%-át teszik ki, Oroszországban ez az arány eléri a 40%-ot, és a burgonya, valamint más

alapvető élelmiszerek árának megugrása jelentős szerepet játszik a szigorú monetáris politikában.

A központi bank június 6-án 20%-ra csökkentette az irányadó kamatot, de ez még mindig a 2003 óta mért legmagasabb szint közelében van. Ennél is aggasztóbb, hogy az emberek inflációs várakozásai – az áremelkedés egyik fő hajtóereje – továbbra is magasak, annak ellenére, hogy a tényleges infláció lassul.

A burgonyaárak megháromszorozódtak a tavalyi évhez képest, amikor a termés 12%-kal csökkent, tovább súlyosbítva a helyzetet. Elvira Nabiullina, a központi bank elnöke a kamatcsökkentést követő sajtótájékoztatóján elismerte a problémát. "Az emberek napi szinten nem okostelefonokat és televíziókat vásárolnak, hanem élelmiszert. Ha ott gyorsabban nőnek az árak, az magas inflációs várakozásokat alakít ki" – magyarázta.

Az orosz háztartások áprilisban jövedelmük közel 35%-át költötték élelmiszerre, ami ötéves rekordot jelent, és növekedést mutat a tavalyi 29%-hoz képest a Romir kutatóintézet tanulmánya szerint.

A válság még Vlagyimir Putyin elnököt is meglepte, aki az orosz mezőgazdaság fejlődését és a növekvő exportot a nyugati szankciók ellenére is sikertörténetként emlegeti, annak ellenére, hogy idén hasonló áremelkedés volt megfigyelhető a vaj és a tojás esetében is.

A kormány a behozatal növelésével reagált erre, Egyiptom például megháromszorozta a burgonyaszállítmányokat Oroszországba, miközben Belarusz, Oroszország tartalék burgonyaszállítója, közölte, hogy kifogyott a készletekből.

A gazdálkodók a tavalyi rossz időjárást okolják az alacsonyabb termésért, de rámutatnak a gépek, üzemanyag, műtrágyák és munkaerő növekvő költségeire, valamint a magas kamatlábakra is, mint az áremelkedés mögött álló tényezőkre.

Tavaly először nagyon hideg volt, aztán jött az aszály

– mondta Jaroszlav Ivanov, a Szovhoz Szergijevszkij vezetője. "Burgonyahiány volt, a minőségük rosszabb volt az átlagosnál. A jó minőségű burgonya gyorsan elfogyott, és a helyzet elkezdett romlani."

Idén a kormány szerint várhatóan jobb lesz a termés. "Júliustól árcsökkenést, stabilizálódást fogunk tapasztalni" – mondta Okszana Lut mezőgazdasági miniszter.

A kormányt tanácsokkal ellátó CsMAKP kutatóintézet becslése szerint a szegényeket sújtó infláció – amelyet az alapvető élelmiszerek, közüzemi szolgáltatások és gyógyszerek költségei alapján számítanak – áprilisban meghaladta a 20%-ot, tíz százalékponttal volt ezzel a hivatalos inflációs ráta felett.

A nyugdíjasok a lakosság több mint negyedét teszik ki Oroszországban, és az átlagos havi nyugdíj áprilisban 23 448 rubel volt (egy rubel mintegy 4,5 forint). Reálértékben ez a tavalyi év folyamán csökkent, 2025 eleje óta viszont 1,4%-kal emelkedett.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images