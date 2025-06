Akkora összeomlás jön Oroszországban, hogy Putyin embere is elismerte a krízist

Az orosz gazdaság a recesszió szélén áll Maxim Resetnyikov gazdasági miniszter szerint, miközben a magas kamatlábak miatt a vállalkozások befektetései és a gazdasági növekedés lassulni kezdett. A nyugati szankciók mellett a hadigazdaság miatt hozott intézkedések is kikezdték Oroszországot.

Maxim Resetnyikov orosz gazdasági miniszter a csütörtöki Szentpétervári Nemzetközi Gazdasági Fórumon jelentette ki, hogy

az orosz gazdaság a recesszió szélére sodródott.

Oroszország ebben a hónapban 2022 óta először csökkentette a kamatlábakat, 21%-ról 20%-ra mérsékelve a hitelfelvételi költségeket. Ennek ellenére a vállalkozások hónapok óta panaszkodnak a magas kamatok miatt, amelyek visszafogják a befektetéseket és lassítják a gazdasági növekedést.

Az adatok szerint lehűlés tapasztalható, de minden számunk a visszapillantó tükörből látszik csak

– mondta Resetnyikov. „A vállalkozások jelenlegi hangulata és üzleti mutatói alapján már, úgy tűnik, a recesszióba lépés határán vagyunk. A határán” – tette hozzá.

Ugyanezen a fórumon Elvira Nabiullina, az orosz jegybank elnöke úgy nyilatkozott, hogy a jelenlegi GDP-növekedés lassulása „kiút a túlfűtöttségből”.

A gazdaság válságához több tényező is hozzájárult, köztük az elmúlt időszak alacsonyabb olajárai, amelyeket csak tetéztek az olajembargós nemzetközi korlátozások, valamint a nyugati szankciók is lassan ölő méregként hatottak. Az Oroszországon kívüli finanszírozási forrásokhoz való hozzáférés elvesztése is lebénította a hitelezést.

Alexander Vedjakhin, Oroszország legnagyobb hitelezője, a Sberbank első vezérigazgató-helyettese a Reutersnek adott interjújában ezen a héten kijelentette, hogy a szigorú monetáris politika túlzott lehűlési kockázatokat teremt.

Véleménye szerint a sokkal alacsonyabb, 12-14%-os kamatlábak elfogadhatóak lennének a befektetési hitelezés újraindításához.

"Fennáll a veszélye annak, hogy a gazdaság túlságosan lehűl, és nem tudunk kilábalni ebből a mélypontból, valamint hogy a további növekedés visszafogott lehet" - mondta Vedjakhin.

Arról, hogy egyre több és mélyreható probléma fenyegeti az orosz gazdaságot, egy hónapja már részletes elemzést írtunk.

