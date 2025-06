Egészen extrém béremelések Magyarországon, mutatjuk a sztárszakmákat!

Sokakat meglephet, de ma már van olyan foglalkozás is Magyarországon, ahol 3 millió forint felett van a bruttó átlagbér. A 2 milliós határ elérése pedig már nemcsak a politikusok kiváltsága, már a szakorvosok is e szint felett járnak. Ugyanakkor továbbra is számos olyan szakma van, ahol mindössze tizedekkora a bér. Ráadásul a béremelések nagyon egyenlőtlenül oszlanak meg.

Vannak olyan szakmák, ahol 30-40%-kal emelkedtek a fizetések egy év alatt. Viszont néhány területen alig nőttek a fizetések.

Összegyűjtöttük, hogy mely területeken a legmagasabbak a bérek, és azt is, hogy kiknek nőtt a legnagyobb mértékben a bérük. Mindez nagyban segíthet bennünket abban, hogy megtudjuk, alulfizet-e bennünket a munkáltatónk.