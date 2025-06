Lezárult a kritikus vizsgálat: folytatódhat Paks II. építkezése

Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) 2025. június 19-én engedélyezte a Paks II. Atomerőmű Zrt. számára a korábban felfüggesztett építőipari kivitelezési munkák folytatását a Paksi Atomerőmű 5. blokkjának munkagödrében, amely még januárban omlott be - a jelentésből érdekes részletek derülnek ki.

Előzmények

Az Országos Atomenergia Hivatal még februárban felszólította a Paks II. Zrt.-t, hogy az 5. blokk munkagödre déli falának beomlással érintett szakasza, valamint a munkagödör ezen kockázattal érintett valamennyi területe tekintetében haladéktalanul állítsa le a munkavégzést, és tegye meg a szükséges óvintézkedéseket - a gödör többi részén zavartalanul folytatódhattak a kivitelezési munkálatok.

Az OAH szigorú határozata azért született, mert a munkagödrön belül egy olyan félsziget pozitív sarkai omlottak be, ahol korábban már elvégezték a talajszilárdítást. Mivel eleinte nem volt kizárható a külső mechanikai hatás sem, ezért kellett részletesen megvizsgálni az esetet.

A vizsgálat eredménye

Az OAH már akkor is megerősítette, hogy nukleáris biztonsági kockázat nem áll fenn, de a helyszíni ellenőrzése során közvetlen életveszély miatt azonnal felfüggesztette a további munkavégzést a déli falszakaszon és minden olyan területen, amelynél beomlási kockázat állt fenn - közölte most a Hivatal. Ezt követően előírta, hogy Paks II. Atomerőmű Zrt. vizsgálja felül a teljes munkagödör állékonyságát, jelölje ki a potenciálisan veszélyes szakaszokat, és végezze el azek megerősítését. Emellett kötelezte a vállalatot arra is, hogy mutassa be, milyen intézkedésekkel lehet előre jelezni a hasonló, élet- és munkabiztonságot fenyegető eseményeket.

Az OAH közleménye szerint a januári eseményt követően a vállalat

elvégezte az előírt részletes felülvizsgálatot, kijelölte a veszélyes területeket, az instabil részeket eltávolította, valamint talajszegezést hajtott végre a további leválások és beomlások megelőzése érdekében.

Végül a Paks II. Atomerőmű Zrt. 2025. április 22-én benyújtotta az OAH-nak a végrehajtott intézkedéseket igazoló dokumentumokat, egyben kérve a kivitelezési munkák folytatásának engedélyezését. Az OAH a benyújtott dokumentumok áttekintése után 2025. június 12-én helyszíni ellenőrzés keretében győződött meg a kötelező intézkedések teljesüléséről.

A dokumentáció és a helyszíni vizsgálat alapján az OAH mai nappal

engedélyezte a kivitelezési munkák folytatását a teljes munkagödör területén

Az OAH egyúttal azt is előírta, hogy:

Belső térelhatároló falak állékonyságának növelése érdekében rézsűvédelmi hálót kell kiépíteni – ez a szerkezet segít megakadályozni, hogy a laza talajtömegek leomoljanak vagy lecsússzanak;

– ez a szerkezet segít megakadályozni, hogy a laza talajtömegek leomoljanak vagy lecsússzanak; Illetve az állapotfelmérési munkaprogramot is bővíteni kell, vagyis gyakoribb és részletesebb vizsgálatokat kell végezni a falak állékonyságának nyomon követésére és az esetleges problémák korai felismerésére;

A monitoring rendszer eddig további mozgást nem mutatott ki. Ennek ellenére, az egyéb kivitelezési munkák – például az első betonöntés – megkezdése csak az OAH külön engedélyeiben szereplő követelmények és visszatartási pontok teljesítése, valamint azok elfogadása után lehetséges - hívták fel a figyelmet.

A talajszilárdítás megfelelőségét az OAH külön eljárás keretében vizsgálja.

