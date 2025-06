Ami a külföldi szerződések mögött van: adók, csapdák, kötelezettségek

A külföldi építőipari megbízások komoly lehetőséget jelentenek a magyar vállalkozások számára, de az örömöt könnyen beárnyékolhatják a bonyolult adózási szabályok. Az áfa-, társaságiadó- és járulékkötelezettségek országonként eltérnek, és már egy fél évnél hosszabb kivitelezés is telephelyet eredményezhet. A hibás adminisztráció vagy a be nem jelentett kiküldetés komoly bírságokat vonhat maga után. Aki nem akar kockáztatni, jól teszi, ha már a szerződéskötés előtt adószakértő segítségét kéri.

Az Európai Unió egységes belső piaca lehetőséget teremt a magyar vállalkozások, köztük az építőipar szereplői számára is, hogy külföldi piacokra is kilépjenek. Manapság már a felkészült magyar cégeknek egyáltalán nem elérhetetlen az EU-s piacon való megjelenés. Adótanácsadóként munkánk során tapasztaljuk is, hogy számos hazai vállalkozás nyer el külföldi megbízásokat például építési, felújítási, kivitelezési munkákra.

A határokon átnyúló munkavégzés azonban komplex adózási és adminisztratív kötelezettségekkel jár, amelyek figyelmen kívül hagyása jelentős kockázatokat vonhat maga után.

Ezért mielőtt egy vállalkozás örömében elvállal egy külföldi szerződést, nem árt tisztában lenni azzal, hogy mit jelent mindez adózási szempontból.

Adók, amelyeket érdemes adótanácsadóval átbeszélni a munka megkezdése előtt

Áfa

Az építőipari cégek külföldi projektekben való részvétele azért is különösen kritikus kérdés, mert az ingatlanhoz kapcsolódó szolgáltatások teljesítési helyét az ingatlan fekvése határozza meg. Ezért, ha egy cég épít, felújít, kábelez – vagyis egy adott ingatlanhoz kapcsolódóan nyújt szolgáltatást – az ingatlan földrajzi helyszínén teljesít.

Ez azt jelenti, hogy ezen ország áfa-szabályai döntik el, hogy hogy ki a számlakibocsátó, és milyen szabályok szerint történik a számlázás, továbbá azt is, hogy ki köteles az adó megfizetésére.

Az első kérdés, amit tisztázni kell, hogy vajon az építőipari vállalkozásnak a külföldi jelenléte miatt keletkezik-e áfa-telephelye a másik államban. Sajnos ezt az áfa esetében nem írják elő egzakt, pontos szabályok. A telephely keletkezéséhez tartós, huzamos tevékenység szükséges a másik országban. De hogy mi számít tartósnak, azt csak sejteni lehet – a 6 hónapos munkát már nagy valószínűséggel tekinthetjük tartósnak, ugyanakkor határidőt nem adnak a jogszabályok, sokkal inkább a tartósság és a komplexitás a döntő.

Ha tehát az építkezés olyan hosszú, hogy áfa-szerinti telephelye keletkezik a cégnek, be kell jelentkeznie az adott országban, és jellemzően helyi áfával kell számlázni, továbbá bevallást is külföldön kell teljesíteni – lássuk be, ezek mind adminisztrációs és sokszor anyagi terhet is jelentenek.

Előfordulhat olyan eset is, amikor ugyan nem jön létre telephely, külföldi adóazonosító szám kiváltása is szükségessé válhat. Tipikusan ilyen, ha valamilyen termék leszállítását a vállalkozó közvetlenül a kivitelezés helyszínére kéri, vagy ha a megrendelő nem áfaalany.

Mindezek számtalan kombinációja előfordulhat, így az adókötelezettséget esetről esetre, szakértő bevonásával érdemes vizsgálni.

Fontos tudni még, hogy az építőiparban gyakori az úgy nevezett fordított adózás, amely szerint nem a szolgáltatást nyújtó, hanem a megrendelő fizeti az áfát. Azonban ennek szabályai is jelentősen eltérhetnek országonként, ezért is nagyon fontos ellenőrizni a helyi szabályozást. Az áfa kérdésköréhez tartozik még a számlázás is, amelyben mindig a célország szabályait kell követni, ideértve a nyelvi és formai követelményeket is.

Társasági adó

A telephely fogalma a társasági adóban nem azonos az áfa szerinti telephely fogalommal, a két fogalom egymástól függetlenül értelmezendő. Attól, hogy egy cégnek van áfa-szerinti telephelye, még egyáltalán nem biztos, hogy a társasági adó telephelye is lesz. Szerencsére azonban ez esetben sokkal egyértelműbb a szabályozás: ugyanis ezt a két érintett állam között fennálló, a kettős adóztatás elkerülésére irányuló adóegyezmények szabályozzák. Építkezés, kivitelezés esetén jellemzően csak 12-24 hónap után, amit szintén az adott lokáció szerint kell vizsgálni.

Ha van a cégnek társasági adó telephelye, akkor a megbízáshoz kapcsolódó nyereség után külföldön kell társasági adót fizetni.

Magánszemélyhez köthető adók és járulékok

A magánszemélyekhez kapcsolódó adókötelezettségek tekintetében is az egyezményes szabályok lesznek irányadóak. Ha csak rövid idejű külföldi munkavégzésről, úgy nevezett kiküldetésről van szó, jellemzően a magyar adózási szabályokat kell alkalmazni, és nem történik váltás az adózás helyét tekintve. Ha azonban már van telephelye a cégnek, vagy tartós, huzamos a magánszemély munkavállaló tevékenysége, elképzelhető, hogy külföldön kell személyi jövedelemadót fizetni utána.

A társadalombiztosítás ugyan engedéllyel Magyarországon maradhat, így nem kell járulékot fizetni külföldön, de adminisztrációs feladatokkal számolni kell, mert az úgynevezett A1-es igazolással kell bizonyítani, hogy a szóban forgó munkavállalónak van hazai biztosítása.

De több tagállam (pl. Németország, Franciaország, Belgium) előírja a kiküldés előzetes bejelentését, valamint a helyi munkaügyi szabályok alkalmazását (pl. minimálbér, munkaidő, szállásminőség).

Az ördög pedig a részletekben rejlik! Számos nemzeti szabály lehet, amit érdemes előre látni, ahogy ismerni kell az adott ország adóhatósági eljárásait, online ügyintézési alkalmazásait is, ahogy nyelvi akadályok is felmerülhetnek. Mindezek mellett felmerülhetnek még speciális területek, adók és bejelentések is.

A külföldi projektek megpályázása tehát új piacokat nyithat meg a magyar építőipari vállalkozások előtt, de a sikeres és szabályszerű működéshez elengedhetetlen a célország adózási és munkaügyi szabályainak pontos ismerete. De nem szabad, hogy a sok ismeretlenes egyenlet elriassza piacképes magyar vállalkozókat a külföldi megbízásoktól, a kockázatokat csökkenthetik, ha nemzetközi adószakértőt vonnak be az adózási dilemmák tisztázásába és a teendők elvégzésébe, egy jó tanácsadó segíthet kibogozni a gordiuszi csomót.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images