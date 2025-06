Élőben beszél Orbán Viktor

Orbán Viktor kiemelte, hogy az iráni rezsim bukása komoly kockázatokat jelenthet, mivel a perzsa ország fontos kereskedelmi útvonalakat is felügyelve – utalt ezzel a Hormuzi szorosra –, és a jelenlegi háborús konfliktus azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a heterogén lakossággal rendelkező államban belső feszültségek is felszínre jönnek. Ez érintheti az olajárakat, de más termékek ára is emelkedhet, ha a jelenlegi stabilitás megszűnik. Az érem másik oldala pedig az, hogy egy sajátos, fenyegető iszlám rezsim van jelenleg hatalmon.