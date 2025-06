Enterococcus a Balatonban: tilos fürdeni az egyik strandon

Balatongyörök Szépkilátó strandján fürdési tilalmat rendeltek el bakteriális szennyeződés miatt - számolt be a Sonline . Nemrég a Velencei-tónál is le kellett zárni egy strandot, miközben a balatoni strandolást a kékalgák tehetik kellemetlenné

Balatongyörök Község Önkormányzata közleményben tájékoztatta a lakosságot, hogy bár a Szépkilátó strand területe 2025. június 20-tól megnyílt a látogatók előtt,

a fürdőzés egyelőre nem engedélyezett.

A strandon figyelemfelhívó táblákat helyeztek ki, és a közegészségügyi előírásoknak megfelelően életbe léptették a fürdési tilalmat.

A nyitást megelőzően a Synlab Hungary által elvégzett kötelező vízminőség-vizsgálatok során kiderült, hogy az egyik mikrobiológiai paraméter, az enterococcus értéke a megengedett határértéket meghaladó koncentrációban volt jelen a mintában. Az Enterococcus egy baktérium nemzetség, amely normálisan is jelen van az emberi bélflórában, azonban bizonyos fajai képesek fertőzéseket is okozni.

"A szakmai előzetes vélemények szerint az eredmény úgynevezett pontszerű szennyezésre utalhat, amely nem jellemző a strand általános vízminőségére. A jelenség háttere jelenleg még nem ismert, ezért az újabb mintavételezést haladéktalanul elindítottuk a hatósági protokoll szerint." – tájékoztatott az önkormányzat.

A hatóságok hangsúlyozták, hogy a partszakasz ettől függetlenül szabadon látogatható, napozásra, pihenésre használható, a szolgáltatók működhetnek, de a Balatonban való fürdőzés a következő tájékoztatásig nem engedélyezett.

Algák a Balatonban

Idén nyáron is algák okoztak aggodalmat a Balatonban: A tó vizének elszíneződését a köznyelvben kékalgáknak nevezett baktériumok elszaporodása okozza. A bejelentők spenótzöld vagy élénkzöld elszíneződésről számoltak be, illetve arról is, hogy csökken a látótávolság a vízben, sőt egyesek habzásra is figyelmesek lettek. Bizonyos kékalgafajok toxinokat termelhetnek, amelyek allergiás reakciót válthatnak ki a rájuk érzékeny embereknél. Arról azonban nincs tudomásuk a szakértőknek, hogy most toxinok jelentek volna meg a Balaton vizében. Ettől függetlenül elszíneződött vízben nem érdemes fürdeni.

Gárdonyban is le kellett zárni egy strandot

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya a Velencei-tó Panoráma Partszakasz Pisztráng úti kijelölt fürdőhelyen tiltotta meg korábban a fürdőzést.

