Üvegpalackba zárt műanyaghalált iszunk minden nap – figyelmeztet egy új kutatás

Friss francia kutatás szerint az üvegpalackos italok tartalmazzák a legtöbb mikroműanyagot, elsősorban a kupakok festékrétegéből származó szennyezés miatt. Az ANSES adatai szerint egyes üvegben tárolt italokban akár ötvenszer több részecske található, mint műanyag palackban, kartonban vagy fémdobozban. A hivatal szerint egyszerű ipari intézkedésekkel a szennyezettség akár 60 százalékkal is csökkenthető lenne, addig viszont isszuk az egészségkárósító aprószemetet.

Meglepő eredményre jutott egy friss francia tanulmány: az italokban lévő mikroműanyag-szennyezettség az üvegpalackokban jóval magasabb, mint műanyag palackokban, kartondobozokban vagy fémdobozokban – írja a Les Echos.

Az ANSES, azaz a francia Élelmiszer-, Környezetvédelmi és Munkaegészségügyi Hivatal által vezetett kutatás szerint

az üvegpalackos italokban átlagosan 100 mikroműanyag részecske literenként található – ez 5–50-szerese annak, ami más csomagolású italokban kimutatható.

A kutatás – amelyet egy doktori disszertáció keretében végeztek és a Journal of Food Composition and Analysis szakfolyóirat közölt – rámutat:

a legfőbb szennyezőforrás az üvegpalackokat lezáró fémkupakok festékrétege.

A mikroszkopikus műanyagdarabkák színe, alakja és polimerösszetétele megegyezett a kupak külső festékanyagával, ami arra utal, hogy ezek a festékből kopnak le. A szakértők szerint a kupakok tárolás közbeni súrlódása apró, szabad szemmel nem látható karcolásokat okozhat, amelyek során műanyag részecskék válhatnak le.

Az egyes italok szennyezettsége csomagolástól és típustól függően eltérő volt.

Ásványvíz esetén az üvegpalackos mintákban átlagosan 4,5 részecske/liter, míg műanyag palackban vagy kartonban csupán 1,6 részecske/liter volt kimutatható.

A bor – különösen a parafadugós palackok – szintén alacsony értékeket mutattak.

A szénsavas üdítők és sörök viszont kiugróan magas szennyezettséget produkáltak: sörben 80, limonádéban 40, kólában 30 részecske volt literenként.

Egészségügyi kockázatra utaló adat egyelőre kevés van, mert csak nem régen kezdték el kutatni a mikroműanyagok hatását. Az eddig rendelkezésre álló vizsgálatok alapján egy biztosan kijelenthető:

a mikroműanyag inkább méreg, mint kockázat nélkül fogyasztható szennyeződés.

Az ANSES ettől függetlenül kiemelte, hogy még nem áll rendelkezésre megfelelő toxikológiai referencia, így nem lehet megmondani, a kimutatott mennyiség jelent-e valós veszélyt az emberi szervezetre. Mindenesetre az, hogy

éppen az üveg – amit sokan fenntarthatóbb és tisztább csomagolóanyagnak tartanak – ilyen mértékű szennyeződést hordozhat, újabb kérdéseket vet fel a csomagolástechnológiával kapcsolatban.

A hivatal konkrét ajánlásokat is megfogalmazott a gyártók számára. A laboratóriumban végzett kísérletek során kiderült: a kupakok levegővel történő átfújása, majd szűrt vízzel és alkohollal való öblítése akár 60%-kal is csökkentheti a mikroműanyagok mennyiségét az italokban. Emellett javasolják a festékanyagok összetételének felülvizsgálatát, valamint a kupakok tárolási körülményeinek javítását is, hogy megelőzhető legyen a súrlódásból fakadó szemcseleválás. A kutatás rávilágít: a környezettudatos csomagolás nem feltétlenül jelent automatikusan tisztább megoldást – érdemes a látszat mögé nézni.

Címlapkép forrása: Leonard Ortiz/MediaNews Group/Orange County Register via Getty Images