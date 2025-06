Figyelmeztet a guru: összeomlik a globális pénzügyi rendszer

Kiyosaki, a „Gazdag papa, szegény papa” című könyv szerzője ismét riasztó figyelmeztetést tett közzé közösségi oldalán. Legutóbbi X-bejegyzésében felteszi a kérdést:

Eljött a globális pénzügyi rendszer összeomlása?

A guru szerint rövidesen milliók, fognak elszegényedni, ráadásul a válság egész nyáron át tarthat. Ezzel tovább erősítette azt a narratívát, amely szerint az amerikai és globális pénzügyi rendszer alapjai rendkívül ingatagokká váltak, és a komolyabb korrekció már nemcsak lehetséges, hanem elkerülhetetlen.

GLOBAL MONETARY COLLAPSE COMING?Will you be richer or poorer when biggest debt bubble in history bursts.I recommend owning gold, silver, and BITCOIN if you want to be richer when the Global Debt Bubble bursts.BIGGEST LOSERS will be savers of fake fiat money and especially…