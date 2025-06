A Hilton is vízre viszi a csúcshoteljét

A Hilton szállodalánc zászlóshajója, a Waldorf Astoria 2026 végén elindítja első luxusfolyami hajóját a Níluson, írja a Bloomberg.

A Marriott 2022-ben indított Ritz-Carlton Yacht Collectionjével elsőként tört be a szállodaláncok közül a tengeri hajózás világába, majd sorra jelentkeztek a többiek: a Four Seasons, az Orient Express és az Aman is óceánjáró tervekkel állt elő. Most pedig a Hilton is beszáll a versenybe – de nem a tengeren, hanem a legendás Níluson.

A Waldorf Astoria Nile River Experience 2026 végén indul útjára, egy teljesen felújított, ötszintes hajóval, amelyen mindössze 29 folyóra néző lakosztály lesz, személyes concierge-szolgáltatással. A hajón olyan ikonikus elemek is visszaköszönnek, mint a Peacock Alley bár, egy art deco stílusú, impozáns lobbyóra, és természetesen bőséges pezsgőkínálat. Mindez a Waldorf Astoria eleganciájával fűszerezve, de a Hilton vezetője szerint az egész kezdeményezést inkább nosztalgia és hagyomány inspirálta, nem a versenytársak követése.

Hilton hosszú múltra tekint vissza Egyiptomban: a Nílus-parti első szállodájukat 1958-ban nyitották meg, később pedig két „úszó hotelt” is üzemeltettek a folyón, Isis és Osiris néven. Ezek a hajók közel 25 évig jártak Luxor és Asszuán között, így a mostani terv inkább egy történelmi ciklus újranyitása, mintsem új irányváltás.

A most készülő Waldorf-hajó is a megszokott útvonalat követi majd Luxorból indulva: a Királyok Völgyén át Asszuánba, megállókkal Esznában, Edfuban és Kom Ombóban – utóbbiak a krokodil- és sólyomistenek templomairól híresek. A Hilton ígérete szerint azonban nemcsak klasszikus látványosságokra számíthatnak az utasok: egyedi, nem zsúfolt élményeket is kínálnak majd, például helikopteres kirándulásokkal és wellness-programokkal.

A Hilton helyi partnere a projektben a Middle East for Nile Cruises and Hotels, az Al-Ahram Group tulajdonában, akik egy 21 éves hajóval, a The Nile Story-val is rendelkeznek – bár a Hilton nem árulta el, pontosan melyik hajót újítják fel.

Mindez egy virágzó idegenforgalmi környezetbe érkezik: Egyiptom turizmusa rekordokat dönt 2025-ben, az érkezők száma csak áprilisban közel 24%-kal nőtt. A növekedést várhatóan tovább serkenti a Grand Egyptian Museum régóta várt megnyitása és a Gízai piramisok környezetének 30 millió dolláros felújítása is.

A Hilton tehát nem egy újabb globális luxushajózási márkát épít, hanem saját történetéhez és Egyiptomhoz való kapcsolatát eleveníti fel – stílusosan, a Níluson.

Címlapkép forrása: Jeenah Moon/Bloomberg via Getty Images