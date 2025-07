Kánikula: ilyet még nem láttunk a neves torna nyitónapján, a játékot is megállították

Megdőlt a melegrekord hétfőn a wimbledoni teniszbajnokságon, a torna nyitónapján korábban még soha nem volt ilyen hőség.

A legforróbb órákban 32,3 Celsius-fokot mértek, az All England Club nap ellen védelmet nyújtó szalmakalapok és sapkák kavalkádjává vált, mindenki az árnyékos helyeket és a vizespalackokat kereste. A nyitónapi rekordot eddig a 2001-es viadal "tartotta", akkor 29,3 fok volt a maximum. Minden idők legmagasabb hőmérsékletét 2015-ben mérték a londoni Grand Slam-tornán, de a 35,7 fokos csúcs - legalábbis hétfőn - még nem volt veszélyben. A férfi címvédő Carlos Alcaraz Fabio Fognini felett aratott ötszettes győzelme során az ötödik játszmában

15 percre meg kellett szakítani a játékot, mert egy nő rosszul lett a centerpálya lelátóján.

A játékosok különböző módon próbálták hűteni magukat, a szurkolóknak pedig egy lehetőségük maradt, a legyezés. A nézők kalapot viseltek és esernyőt fogtak, hogy megvédjék magukat a naptól, néhányan pedig kézi ventilátorokat is használtak - számolt be a The New York Times.

A szervezők egyébként életbe léptették a kánikulaszabályt, ennek értelmében a teniszezők tízperces szünetet kérhettek a mérkőzésük alatt.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images