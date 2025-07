Kiderült, mekkora a spanyol király fizetése

A spanyol királyi család csaknem 8,5 millió euróból (3,3 milliárd forint) gazdálkodhat 2025-ben - derült ki a királyi ház honlapján közzétett jelentésből.

A tájékoztatás szerint VI. Fülöp fizetése mintegy 277 ezer euró (110 millió forint),

míg felesége, Letícia királyné 152 ezer eurót (60,8 millió forint), az uralkodó édesanyja, Zsófia pedig 124 ezer eurót (49,8 millió forint) keres ebben az évben, épp annyit mint tavaly. A királyi ház költségvetése ugyanis 2021 óta változatlan.

Az átláthatósági program keretében közzétett idei kiadási előrejelzés szerint a technológiai és digitális modernizációs projektek megvalósításához a palotának a megtakarításaiból kell forrásokat merítenie. A múlt évre vonatkozó és az állami számvevőszék által jóváhagyott beszámolóból kiderült az is, hogy a bevételek és kiadások arányában most először hiány mutatkozott az uralkodói költségvetésben. Ugyanakkor tavaly év végén a hitelintézeteknél vezetett számlákon összesen 4,9 millió euróval (1,9 milliárd forint) rendelkeztek, amely után 243 ezer euró (96,9 millió forint) kamatbevétel keletkezett. A kiadások legnagyobb részét, több mint 52 százalékát a személyi költségek jelentették, amelybe nemcsak a királyi család, hanem az alkalmazásukban álló személyek is beletartoznak.

A valós költségek azonban magasabbak a beszámolóban feltüntetetteknél,

mert például a Királyi Gárda vagy bizonyos biztonsági szolgáltatások a védelmi tárca, illetve a belügyminisztérium költségvetésében szerepelnek. A spanyol királyi család kiadásai 2015 óta nyilvánosak és nyomon követhetőek az interneten. VI. Fülöpnek az volt az egyik első uralkodói intézkedése, hogy a királyi házat összehangolja az intézményi felelősségvállalás elveivel, mivel

apja, I. János Károly lemondásában közrejátszott az is, hogy a gazdasági válság ellenére is folytatta költekező életmódját, kiváltva a spanyolok ellenszenvét.

VI. Fülöp megtiltotta az olyan, nagy értékű ajándékok elfogadását a királyi család tagjai számára, amelyek kompromittálhatják őket. A tavalyi beszámoló szerint a hivatalos rendezvényeken, valamint utazásaik során összesen 358 ajándékot kaptak, többségét maga az uralkodó. Leginkább könyveket, emléktárgyakat, művészeti alkotásokat vagy egy-egy meglátogatott térség jellegzetes termékeit. Az érdekességek közt szerepel például a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnökétől kapott olimpiai fáklya a tavalyi párizsi olimpián vagy egy fából készült, kézzel festett asztali földgömb II. Abdalláh jordániai királytól. Az ajándékokat a királyi család nem tartja meg, hanem nemzeti örökségnek minősülnek és gyűjteményébe kerülnek.

Ahogyan azt megírtuk, a kedden ismertetett pénzügyi mérleg tanúsága szerint a brit királyi ház működésére elkülönített állami juttatás a 2024-2025-ös pénzügyi évben 86,3 millió font volt, a köztársaságpárti Republic szervezet azonban úgy véli, a hatalmas rejtett költségek miatt a királyi család sokkal többe kerül, mint amennyit nyilvánosan közölnek, szerintük legalább 510 millió fontba (több mint 237,4 milliárd forintba) kerül évente.

