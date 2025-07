Vörös lidérc jelent meg a Föld felett - Elképesztő felvételt készített az űrből Kapu Tibor társa

A Nemzetközi Űrállomás tegnap épp Mexikó és az Egyesült Államok fölött haladt át, miközben a térségben viharok tomboltak. Az ISS fedélzetén tartózkodó Nichole Ayers asztronautának, aki március óta teljesít szolgálatot az űrállomáson és várhatóan fél évet marad, sikerült megörökítenie a különös légköri jelenséget, az úgynevezett vörös lidércet (red sprite).

Just. Wow. As we went over Mexico and the U.S. this morning, I caught this sprite.Sprites are TLEs or Transient Luminous Events, that happen above the clouds and are triggered by intense electrical activity in the thunderstorms below. We have a great view above the clouds, so… pic.twitter.com/dCqIrn3vrA https://t.co/dCqIrn3vrA