Trump bemondta: hétfőn kiderül, milyen vámokkal sújtja partnereit Amerika

Portfolio 2025. július 05. 09:34

Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy aláírta azt a 12 országnak szóló levelet, amelyben részletezi, milyen vámszintekkel szembesülnek majd az Egyesült Államokba exportált termékeik esetében. A "take it or leave it" típusú, nem alkuképes ajánlatokat hétfőn küldik ki - írja a Reuters.