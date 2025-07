Akkora a baj Kínában, hogy a kommunista államvezetés rátámadt az önkormányzatokra

Peking egyre élesebben bírálja a kínai vállalatokat és helyi kormányzatokat a túltermelés miatt, amely – a hivatalos kommunikáció szerint – elmélyíti az országot sújtó deflációs spirált. A gyárkapui árak immár 33 hónapja csökkennek, és a szerdán érkező új inflációs adatok is várhatóan negatív értéket mutatnak majd. Peking a gazdasági válság miatt egyre erélyesebben lépne fel belföldön – írja a Financial Times

A kínai kormányzat szerint a verseny fokozódása, különösen a napenergia-, akkumulátor- és elektromosjármű-gyártás területén, túlságosan leviszi az árakat,

ami nemcsak a belföldi keresletet fojtja el, hanem kereskedelmi feszültségeket is szít Kína külkereskedelmi partnereivel.

A kínai állami és pártmédia egyre gyakrabban használja a „neizsüan” – azaz „önkizsákmányoló verseny” – kifejezést, ezzel jelezve, hogy az árverseny kontrollálhatatlanná vált. Hszi Csin-ping államfő egy múlt heti pártbizottsági ülésen is kijelentette: szabályozni kell a vállalatok „rendetlen árversenyét”. Ez radikális fordulat ahhoz képest, hogy tavaly még Párizsban, Emmanuel Macron és Ursula von der Leyen előtt tagadta a kínai túlkapacitási problémát.

Most viszont már a vezető pártlap, a Csiusí is elismeri, hogy strukturális keresletkiesés és túltermelés torzítja a piacot.

A kormányzat válaszul a következő hetekben célzott iparági reformokat készíthet elő, aminek része lehet kapacitások leépítése, elavult üzemek bezárása, szigorúbb környezetvédelmi szabályozás, vagy pénzügyi korlátozások. A cél, hogy visszaszorítsák a gyenge szereplőket, és megfékezzék az árversenyt, különösen a feltörekvő technológiai szektorokban. Ez különösen érzékeny időszakban történik:

Peking épp új kereskedelmi megállapodásról tárgyal Washingtonnal, és július végén európai csúcstalálkozóra készül.

Elemzők szerint ugyanakkor hosszú távon nehéz lesz elmozdulni Kína növekedési modelljétől, amely eddig elsősorban kínálati oldalról – beruházások és ipari termelés révén – generált gazdasági bővülést. Robin Xing, a Morgan Stanley vezető Kína-szakértője szerint Peking a következő ötéves tervben már fogyasztási mutatókat is teljesítménymérőként vezethet be, de az állam bevételi szerkezete és a geopolitikai verseny miatt továbbra is az ipari dominancia fenntartása lehet a stratégiai prioritás.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images