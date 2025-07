Mégis, mit művelnek a gázolajjal? - 17 éve nem láttunk ilyet a magyar benzinkutakon

Az elmúlt hetekben egy nagyon érdekes dinamika indult el a magyar benzinkutakon, a mai árváltozást követően pedig egy olyan helyzet állt elő a hazai kutakon, amilyet 2008 óta nem láttunk.

Bár továbbra is a lélektanilag fontos 600 forintos literenkénti ár alatt van jelenleg a benzin a hazai töltőállomásokon, egy rendkívül érdekes trendnek köszönhetően a dízelt tankolók nagyon is ráncolhatják a homlokukat.

A benzinár oldalazott-csökkent az elmúlt hetekben, ám ezzel párhuzamosan a dízel ára meredek emelkedésbe kapcsolt, holnaptól kezdve már literenként 19 forinttal kerül többe a gázolaj, mint a benzin. És bár ekkora árkülönbséget láthattunk már márciusban is, de jellemzően az év ezen szakaszában inkább a benzin a drágább, hiszen a nyári turizmus fellendülésével a benzin-túlsúlyos lakossági fogyasztás kerül az előtérbe. Olyannyira, hogy

utoljára 2008-ban láthattunk a mostaninál nagyobb árkülönbséget a két üzemanyag között július közepén.

Egy részletes elemzésben foglalkoztunk tegnap azzal, hogy milyen tényezők állnak ennek a furcsa jelenségnek a hátterében, ezt az írást itt lehet elolvasni. A lényeg: a szokatlan jelenség hátterében az áll, hogy az olajpiac jelentős dízelellátási problémákkal küzd, az amerikai és európai készletek is kritikusan alacsony szintre süllyedtek, ez pedig felhajtja az árakat.

Az Egyesült Államokban a dízelkészletek 1996 óta nem látott mélyponton vannak az év ezen időszakához képest,

míg Európában a határidős jegyzések szorosabb piacot jeleznek, mint az izraeli-iráni konfliktus csúcspontján.

Az ellátási nehézségeket az atlanti-óceán mindkét partján történt finomítói bezárások, a közelmúltbeli üzemzavarok, valamint az OPEC+ termeléscsökkentése okozza. Ráadásul a kilátások sem túl kedvezőek: az Egyesült Államokban a dízelkészletek várhatóan alacsonyak maradnak júliusban, mivel a kanadai nyersolajexport növekedése csak a harmadik negyedév közepén-végén várható, ráadásul Európában a közepes/nehéz olajok szűkössége hosszabb ideig is eltarthat a szakértők szerint. De újabb kockázatok is felmerülnek, hiszen a nyári hőhullámok nyomást gyakorolhatnak a termelésre, míg az észak-atlanti hurrikánszezon potenciális veszélyt jelent az amerikai dízel- és egyéb üzemanyagtermelésre. Ugyancsak megágyaz a magas dízelár-környezetnek az a körülmény, hogy a termékbe kötelezően bekeverendő biokomponens ára is nagyot emelkedett.

Finomítói marzsok alakulása a benzinnél (sötétkék) és a dízelnél (világoskék). Forrás: Neste

