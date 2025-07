Újabb országokat sorozott meg Trump, komoly keménykedésbe kezdett

Portfolio 2025. július 09. 18:58

Donald Trump újabb hat országot figyelmeztetett vámemelésre, köztük a Fülöp-szigeteket, Bruneit, Moldovát, Algériát, Irakot és Líbiát. Az augusztus 1-jétől érvényes tarifák 25 és 30 százalék közé esnek, egyes országoknál csökkenést, másoknál emelést jelentenek. A lépés a hétfőn megkezdett második vámháborús hullám része, amelyben már Japán és Dél-Korea is érintett – számolt be a Financial Times.