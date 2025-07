Macron sürgős felhívást intézett az EU-hoz

A francia elnök szombaton kijelentette, hogy az EU-nak fel kell gyorsítania a válaszlépések, köztük a kényszerítés elleni eszközök előkészítését, miután az Egyesült Államok 30%-os vámot helyezett kilátásba az EU-ból származó importtermékekre.

"Minden eddiginél fontosabb, hogy a Bizottság határozottan kiálljon az Unió elszántsága mellett az európai érdekek védelmében"

- írta Macron az X közösségi platformon.

Along with the President of the European Commission, France shares the same very strong disapproval at the announcement of horizontal 30% tariffs on EU exports to the United States from August 1st.This announcement comes after weeks of intense engagement by the Commission in…