Terjeszkedésbe kezd a gyorsétteremlánc

A Five Guys új finanszírozási megállapodást kötött, amely lehetővé teszi az amerikai burgerláncnak, hogy tovább terjeszkedjen Európában a következő években - írta meg a Retail Detail

A Sky News értesülései szerint a Five Guys 185 millió font (közel 85 milliárd forint) értékű, ötéves futamidejű hitelmegállapodást írt alá több hitelezővel, köztük Nagy-Britannia legnagyobb bankjaival.

A forrást az európai működés további bővítésére fordítják.

Az amerikai burgerlánc 2013-ban lépett be az Egyesült Királyság piacára, ahol mára közel 180 étteremmel és mintegy 5500 alkalmazottal rendelkezik. A vállalat többek között Belgiumban, Hollandiában, Németországban, Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban és Svédországban is jelen van.

A Five Guys európai üzletága egy 50-50 százalékos közös vállalkozás a Freston Ventures – Sir Charles Dunstone, a The Carphone Warehouse társalapítójának befektetési cége – és az amerikai Five Guys-t alapító Murrell család között.

