Öt különböző ember vezette már idén az amerikai adóhivatalt, Trump most a hatodikat is kirúgja
Öt különböző ember vezette már idén az amerikai adóhivatalt, Trump most a hatodikat is kirúgja

Donald Trump leváltja Billy Long IRS-biztost, hogy nagyköveti pozícióra jelölje, ezzel pedig folytatódik amerikai adóhivatalt hónapok óta sújtó vezetőségi válság  - közölte a Bloomberg.

A Fehér Ház egyik tisztviselője szerint Scott Bessent pénzügyminiszter veszi át ideiglenesen a megüresedő pozíciót, amíg nem neveznek ki állandó vezetőt az adóhatóság élére.

Long távozása a legújabb fejlemény az IRS vezetőségi válságában,

ahol idén már hat különböző személy töltötte be a vezetői pozíciót.

Áprilisban Bessent nyíltan összetűzésbe került Elon Muskkal, miután a milliárdos Bessent tudta nélkül nevezte ki Gary Shapley-t a hivatal élére.

Az IRS kulcsszerepet játszik Trump azon törekvésében, hogy megvonja az adómentességet azoktól az egyetemektől és nonprofit szervezetektől, amelyeket politikai ellenfeleknek tekint. A hivatal feladata a republikánus törvényhozók által nyáron elfogadott átfogó adótörvény végrehajtása is, miközben jelentős létszámleépítésekkel és technológiai fejlesztési kihívásokkal küzd.

