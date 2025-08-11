  • Megjelenítés
Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Megjött a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

A hetet ismét a nagykereskedelmi üzemanyagárak csökkenésével kezdjük - írja a holtankoljak.

Tovább esik a benzin és a gázolaj ára is, ezúttal azonos mértékben, bruttó 2-2 forinttal.

A mai átlagárak az alábbiak szerint alakulnak (2025.08.11-én):

  • 95-ös benzin: 585 Ft/liter
  • Gázolaj: 596 Ft/liter 
