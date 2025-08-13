Trump vámháborúja felforgatta az amerikai kikötők kereskedelmét

A Los Angeles-i kikötőbe, amely az amerikai import fő kapuja, júliusban 8%-kal, 544 000 TEU-ra (20 lábas konténeregységre) nőtt a konténeres import.
"Ezt a forgalomnövekedést nagyrészt az importőrök sietős árubehozatala okozta, akik a hónap végére és azt követően várható potenciális vámemelések előtt akartak cselekedni" - nyilatkozta szerdán Gene Seroka, a kikötő ügyvezető igazgatója a Reuters hírügynökség szerint.
"Az ünnepi szezonra szánt áruk már mind megérkeztek" - mondta Zachary Rogers, a Logistics Managers' Index vezető szerzője, amely az Egyesült Államok gazdasági aktivitásának korai indikátoraként szolgál.
Donald Trump vámpolitikája, különösen a kínai árukra kivetett rövid életű 145%-os vámok, felforgatták az amerikai importot, mivel a vásárlók vagy túlzottan felhalmozták, vagy teljesen mellőzték az árubeszerzést a magasabb vámok elkerülése érdekében.
Az Egyesült Államok és Kína a héten újabb 90 nappal meghosszabbította a vámfegyverszünetet,
enyhítve a kiskereskedelmi csúcsszezont övező bizonytalanságot, amikor az üzletek feltöltik készleteiket az ünnepi árukkal.
Ennek eredményeként olyan nagy szállítók, mint a Walmart, a Target és a Home Depot, úgy tűnik, szakítanak a hagyományos, augusztus és október között tetőző ünnepi importmintázattal.
Címlapkép forrása: MTI/EPA/Hannibal Hanschke
Lázár János forradalmi változást jelentett be
Az első eredmények látványosak.
Fontos egyeztetés zajlott: sorra szólaltak meg Európa vezetői
Nagy a várakozás az alaszkai orosz-amerikai csúcstalálkozó előtt.
Videón, ahogy lángok csaptak fel a főváros szívében: busz gyulladt ki a belvárosban
Átterjedt a tűz egy épületre is.
Érdekes dolgot áraznak az amerikai befektetők - Ez még a forint árfolyamát is érintheti
Egyre biztosabb a szeptemberi kamatvágás a tengerentúlon.
Elképesztő bejelentést tett Trump: ez kiverheti a biztosítékot Putyinnál
Váratlan húzás lenne.
Üzent az európai nagyhatalom vezetője: készen áll a katonai terv
A tűzszünet biztosítására Oroszország és Ukrajna között.
JD Vance kerek perec megmondta, mi a küldetésük Európában
Egyértelmű üzenet.
Elképesztő részletek derültek ki az augusztus 20-i tűzijátékról
Hetven pirotechnikus, több száz szakember.
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
Egyszerűsített foglalkoztatás 2025: változások és legfontosabb tudnivalók
Az egyszerűsített foglalkoztatás (EFO) továbbra is népszerű forma a szezonális és alkalmi munkavégzések során, különösen a mezőgazdaságban, a turizmusban vagy például a filmipari statiszt
Egyszerre két csapatnak - tisztességtelen játék a világ legnagyobb opciós piacán
A Jane Street kezdetben a hihetetlen magas, havi majdnem 8 millió forintos gyakornoki fizetéseiről híresült el. Az összeget egyedi stratégiák kidolgozására kapták a gyakornokok -... The post Egy
Égető kérdések Franciaország jövőjéről
A helyi infrastruktúrák és közszolgáltatások sebezhetőségének rendszerszintű felmérése nélkülözhetetlen a hatékony alkalmazkodáshoz.
Hozamot, de másképp? Certifikátok a portfólióban
2025 augusztusában a nemzetközi pénzpiacokat továbbra is fokozott volatilitás, a geopolitikai feszültségek és az inflációs várakozások körüli bizonytalanság jellemzi. Az európai és amerik
Keddi agymenés
A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.
Van ingyen ebéd? - Pénzügyi optimalizáció a 3%-os Otthon Start Program tükrében
A 3%-os kamatozású Otthon Start Program ismét teret enged a kreatív pénzügyi tervezésnek.  A gondolat lényege, hogy a lehető legtöbb olcsó hitelből vásárlunk ingatlant, miközben... The
Helyszíni ellenőrzés? Nehogy rajtakapjanak felkészületlenül!
Avagy: Hogyan biztosíthatod, hogy az ellenőrzés ne rémálom, hanem sikertörténet legyen?
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.