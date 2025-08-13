  • Megjelenítés
Trump vámháborúja felforgatta az amerikai kikötők kereskedelmét
Gazdaság

Trump vámháborúja felforgatta az amerikai kikötők kereskedelmét

Portfolio
Az amerikai kikötőkbe érkező konténeres import júliusban érhette el csúcspontját, miután a kiskereskedők siettek behozni áruikat Kínából és más országokból, hogy elkerüljék a potenciális vámterheket az ünnepi termékek esetében.

A Los Angeles-i kikötőbe, amely az amerikai import fő kapuja, júliusban 8%-kal, 544 000 TEU-ra (20 lábas konténeregységre) nőtt a konténeres import.

"Ezt a forgalomnövekedést nagyrészt az importőrök sietős árubehozatala okozta, akik a hónap végére és azt követően várható potenciális vámemelések előtt akartak cselekedni" - nyilatkozta szerdán Gene Seroka, a kikötő ügyvezető igazgatója a Reuters hírügynökség szerint.

"Az ünnepi szezonra szánt áruk már mind megérkeztek" - mondta Zachary Rogers, a Logistics Managers' Index vezető szerzője, amely az Egyesült Államok gazdasági aktivitásának korai indikátoraként szolgál.

Kapcsolódó cikkünk

Valami készülődik: nagyot ugrott az amerikai kikötőforgalom

Trump vámjai megütötték a legnagyobb amerikai kikötőt – 19%-os zuhanás az importban

Ez is Trump vámpolitikájának hatása

Donald Trump vámpolitikája, különösen a kínai árukra kivetett rövid életű 145%-os vámok, felforgatták az amerikai importot, mivel a vásárlók vagy túlzottan felhalmozták, vagy teljesen mellőzték az árubeszerzést a magasabb vámok elkerülése érdekében.

Az Egyesült Államok és Kína a héten újabb 90 nappal meghosszabbította a vámfegyverszünetet,

enyhítve a kiskereskedelmi csúcsszezont övező bizonytalanságot, amikor az üzletek feltöltik készleteiket az ünnepi árukkal.

Ennek eredményeként olyan nagy szállítók, mint a Walmart, a Target és a Home Depot, úgy tűnik, szakítanak a hagyományos, augusztus és október között tetőző ünnepi importmintázattal.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Hannibal Hanschke

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Keddi agymenés

A Magyar Nemzet nevű kiadvány a nemzeti identitásra és a magyar gazdaságra nézve is veszélyt jelent. Avagy kis párbeszéd a ChatGPT és köztem.

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
spar üzlet bolt
Gazdaság
Bezár egy Spar-üzlet - Mi áll a háttérben?
Pénzcentrum
Érik a légkondi-krach Magyarországon: összeomlás jöhet, erre minden magyarnak készülnie kell!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility