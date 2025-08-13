Trump vámháborúja felforgatta az amerikai kikötők kereskedelmét

Az amerikai kikötőkbe érkező konténeres import júliusban érhette el csúcspontját, miután a kiskereskedők siettek behozni áruikat Kínából és más országokból, hogy elkerüljék a potenciális vámterheket az ünnepi termékek esetében.

A Los Angeles-i kikötőbe, amely az amerikai import fő kapuja, júliusban 8%-kal, 544 000 TEU-ra (20 lábas konténeregységre) nőtt a konténeres import.

"Ezt a forgalomnövekedést nagyrészt az importőrök sietős árubehozatala okozta, akik a hónap végére és azt követően várható potenciális vámemelések előtt akartak cselekedni" - nyilatkozta szerdán Gene Seroka, a kikötő ügyvezető igazgatója a Reuters hírügynökség szerint.

"Az ünnepi szezonra szánt áruk már mind megérkeztek" - mondta Zachary Rogers, a Logistics Managers' Index vezető szerzője, amely az Egyesült Államok gazdasági aktivitásának korai indikátoraként szolgál.

Donald Trump vámpolitikája, különösen a kínai árukra kivetett rövid életű 145%-os vámok, felforgatták az amerikai importot, mivel a vásárlók vagy túlzottan felhalmozták, vagy teljesen mellőzték az árubeszerzést a magasabb vámok elkerülése érdekében.

Az Egyesült Államok és Kína a héten újabb 90 nappal meghosszabbította a vámfegyverszünetet,

enyhítve a kiskereskedelmi csúcsszezont övező bizonytalanságot, amikor az üzletek feltöltik készleteiket az ünnepi árukkal.

Ennek eredményeként olyan nagy szállítók, mint a Walmart, a Target és a Home Depot, úgy tűnik, szakítanak a hagyományos, augusztus és október között tetőző ünnepi importmintázattal.

Címlapkép forrása: MTI/EPA/Hannibal Hanschke