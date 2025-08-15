Az elmúlt húsz évben nem látott katasztrófa pusztít, megindult az evakuáció

A 12 napos hőhullám és az erős déli szél miatt a tűzoltóknak újabb kihívásokkal kell szembenézniük a tűzvészek szempontjából az elmúlt 20 év egyik legsúlyosabb nyarán - mondta Virginia Barcones, a katasztrófavédelmi szolgálatok főigazgatója az RTVE csatornán.
Az ország nyugati részén a helyzet rendkívül aggasztó
- hangsúlyozta.
Országszerte összességében a bozóttüzek egy London nagyságú, 157 ezer hektárnyi területet égettek fel és eddig hét halálos áldozattal jártak. Galíciában több tűzfészek egyesült, ami miatt le kellett zárni a régióba vezető autópályákat és leállították a vasúti szolgáltatásokat.
Sokakat evakuálnak.
Az Extremadura régióban Badajoz közelében fellobbant tűz 2500 hektárt perzselt fel néhány óra alatt, mielőtt ellenőrzés alá vonták - mondta José Luis Quintana, a régió kormányának képviselője az RTVE-nek.
Nagyon gyors volt, hatalmas növekedéssel, de sikerült ellenőrzés alá vonni
- mondta Quintana.
A Kasztília és León régióbeli Molezuelas de la Carballeda közelében lévő tűz, amely Spanyolország történetében az egyik legnagyobb volt, csütörtök óta nem haladt előre - közölte Angel Sánchez, a régió erdészeti tűzoltóságának vezetője.
Tovább dolgozunk a helyzet stabilizálásán
- mondta.
A Molezuelas-tűz egy szakaszán óránként 4000 hektárnyi területet emésztett fel
- mondta Eduardo Diego, a Kasztília és León régió kormányának képviselője újságíróknak az Europa Press hírügynökség szerint.
Spanyolország nemzeti meteorológiai hivatala, az AEMET rendkívüli tűzveszélyre figyelmeztetett az ország északi és nyugati részén, mivel a hőmérséklet az északi partvidéken várhatóan eléri a 40 Celsius-fokot.
A mai nap is nagyon nehéz lesz, újabb tüzek magas kockázatával
- írta Pedro Sánchez miniszterelnök az X-en.
Az Európai Unió erdőtűzvédelmi információs szolgálata szerint az erdőtüzek idén eddig több mint 157 ezer hektárt égettek fel, ami majdnem kétszerese a 2006 óta eltelt időszak éves átlagának.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Robotizációs céget vesz a Delta Group
Aláírták az adásvételi szerződést.
A sorozatos csapások ellenére még áll az európai ország gazdasága
Mindenkit meglepve növekedett a svájci GDP.
Hamarosan találkozik Putyin és Trump - Elmondta Amerika erős embere, mire számít
Itt van Trump véleménye.
Váratlan bejelentés: Szerbia orosz segítséggel építene atomerőművet
Az orosz energiára teszi fel a jövőjét.
Nagy meglepetés az amerikai fogyasztásban
Kijöttek a külkereskedelmi árak is.
Titokzatos eszköz jelent meg az F-CK-1-eseken - Vajon mire készül a ROCAF?
Régi lemaradást hoznának be ezekkel.
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
Mi történik, ha kifogyunk a talajvízből?
A talajvíz túlzott kitermelése világszerte súlyos következményekkel jár, de az Egyesült Államokban már a nagyvárosok épületeinek szerkezetén is jól mérhető hatása
Most van csak igazán csúcson a piaci koncentráció
Az elmúlt évek már bőven arról szóltak az amerikai részvénypiacon, hogy pár nagy techcég dominálja az S&P500-at. De igazából az index koncentrációja csak most ért... The post Most van c
Aggasztó vélemény az Otthon Start programról
Ritkán szoktam hírekről írni, mert őszintén szólva a napi változásokról írnak eleget a híroldalak. Viszont az Otthon Start hitelprogrammal kapcsolatban szeretnék reagálni pár véleményre, a
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.
A magyar milliomosok titkai: így lehetsz te is tagja a klubnak
Ismét elkészült a Portfolio Prémium Banki Felmérése.
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?