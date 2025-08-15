Az elmúlt húsz évben nem látott katasztrófa pusztít, megindult az evakuáció

Spanyolországban a katasztrófavédelem pénteken is folytatta a küzdelmet az elmúlt húsz év legnagyobb, több halálos áldozattal járó, 157 ezer hektáros területet felégető bozóttűz-hullámával.

A 12 napos hőhullám és az erős déli szél miatt a tűzoltóknak újabb kihívásokkal kell szembenézniük a tűzvészek szempontjából az elmúlt 20 év egyik legsúlyosabb nyarán - mondta Virginia Barcones, a katasztrófavédelmi szolgálatok főigazgatója az RTVE csatornán.

Az ország nyugati részén a helyzet rendkívül aggasztó

- hangsúlyozta.

Országszerte összességében a bozóttüzek egy London nagyságú, 157 ezer hektárnyi területet égettek fel és eddig hét halálos áldozattal jártak. Galíciában több tűzfészek egyesült, ami miatt le kellett zárni a régióba vezető autópályákat és leállították a vasúti szolgáltatásokat.

Sokakat evakuálnak.

Az Extremadura régióban Badajoz közelében fellobbant tűz 2500 hektárt perzselt fel néhány óra alatt, mielőtt ellenőrzés alá vonták - mondta José Luis Quintana, a régió kormányának képviselője az RTVE-nek.

Nagyon gyors volt, hatalmas növekedéssel, de sikerült ellenőrzés alá vonni

- mondta Quintana.

A Kasztília és León régióbeli Molezuelas de la Carballeda közelében lévő tűz, amely Spanyolország történetében az egyik legnagyobb volt, csütörtök óta nem haladt előre - közölte Angel Sánchez, a régió erdészeti tűzoltóságának vezetője.

Tovább dolgozunk a helyzet stabilizálásán

- mondta.

A Molezuelas-tűz egy szakaszán óránként 4000 hektárnyi területet emésztett fel

- mondta Eduardo Diego, a Kasztília és León régió kormányának képviselője újságíróknak az Europa Press hírügynökség szerint.

Spanyolország nemzeti meteorológiai hivatala, az AEMET rendkívüli tűzveszélyre figyelmeztetett az ország északi és nyugati részén, mivel a hőmérséklet az északi partvidéken várhatóan eléri a 40 Celsius-fokot.

A mai nap is nagyon nehéz lesz, újabb tüzek magas kockázatával

- írta Pedro Sánchez miniszterelnök az X-en.

Az Európai Unió erdőtűzvédelmi információs szolgálata szerint az erdőtüzek idén eddig több mint 157 ezer hektárt égettek fel, ami majdnem kétszerese a 2006 óta eltelt időszak éves átlagának.

