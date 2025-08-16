  • Megjelenítés
167 millió forintot költhet havonta a MÁV a késések miatt, milliárdokra rúg a teljes kár
167 millió forintot költhet havonta a MÁV a késések miatt, milliárdokra rúg a teljes kár

A MÁV évente 2 milliárd forintot különít el a késések miatti jegyár-visszatérítésekre, amit saját állításuk szerint működési hatékonyságnöveléssel teremtenek elő, miközben a vasúti infrastruktúra fejlesztésére külön forrásokat használnak – tudta meg a hvg.hu Hegyi Zsolttól, a MÁV vezérigazgatójától.

A MÁV-csoport saját működésének hatékonyabbá tételével biztosítja azt az évi 2 milliárd forintot, amelyet a késések miatti jegyár-visszatérítésekre fordít – nyilatkozta a lapnak Hegyi Zsolt, a vasúttársaság vezetője.

A konkrét költségmegtakarítási területeket azonban nem részletezte.

A június elején bevezetett rendszer értelmében a vasúttársaság minden 20 percet meghaladó késés esetén a jegyár felét visszatéríti az utasoknak. A MÁV szerint ez kettős célt szolgál: "az utasok felé bocsánatkérés, a MÁV-csoport munkavállalói számára pedig újabb ösztönzés, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokból kihozzuk a legtöbbet, és folyamatosan javuló szolgáltatást nyújtsunk utasainknak".

Kérdéseket vet fel azonban, hogy a betervezett 2 milliárdos tétel pontosan milyen mechanizmus révén ösztönözné a munkavállalókat. Különösen annak fényében, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter korábban úgy fogalmazott, hogy egy évtizedek óta alulfinanszírozott rendszert működtetik.

A miniszter egyébként júniusi és év végi, egyenként 50 ezer forintos extra juttatást ígért a MÁV-csoport dolgozóinak.

Hegyi Zsolt a Keleti pályaudvar felújításáról tartott sajtótájékoztatón elmondta, hogy míg a jegyár-visszatérítéseket a működési költségekből fedezik, addig a vasúti infrastruktúra fejlesztését – beleértve a pályakarbantartási munkálatokat is – beruházási forrásokból finanszírozzák.

A vezérigazgató külön sikerként említette, hogy a Keleti pályaudvar évtizedek után esedékes korszerűsítéséhez szükséges 4,4 milliárd forintot sikerült előteremteni, miközben a beruházási keret erősen terhelt, és az átmenetileg elmaradó uniós források is hiányoznak belőle.

A MÁV nem indokolta, miért számol ilyen magas – havonta közel 167 millió forintos – összeggel a késési biztosítás kapcsán. Az idei nyár vasúti fennakadásaival együtt is június 1. és július 23. között mintegy 170 millió forint költséget jelentettek a jegyár-visszafizetések a lap szerint.

Ezt az összeget további 9 millió forinttal növelte, hogy a balatoni vonal június 7-i megbénulásakor érintett körülbelül 10 ezer utasnak nem az előírás szerinti 50 százalékos, hanem teljes jegyár-visszatérítést biztosított a vasúttársaság, összesen csaknem 18 millió forint értékben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

