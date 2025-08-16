Kiadták Magyarországon a piros riasztást: 40 fokos hőség lesz

A kánikula szombaton éri el tetőpontját, amikor a hőmérséklet országszerte 34 és 40 fok között alakul.

A rendkívüli meleg miatt a meteorológiai szolgálat a legmagasabb fokozatú, piros figyelmeztetést rendelt el Békés, Csongrád-Csanád, Bács-Kiskun, Pest, Fejér, Tolna és Baranya vármegyékre, valamint Budapestre is.

A riasztás azt jelzi, hogy ezeken a területeken a napi középhőmérséklet meghaladhatja a 29°C-ot. A forróság mellett helyenként rövid ideig tartó záporok, zivatarok is előfordulhatnak.

A várható hőség megközelítheti az augusztus 16-i történelmi rekordokat. Az országos napi melegrekord erre a napra 40,2°C, amelyet 1952-ben mértek Csongrádon, míg a budapesti rekord pontosan 40°C, amit ugyanebben az évben regisztráltak a főváros Istvánmező állomásán. Hogy ezek a rekordértékek megdőlnek-e, szombat délután derül ki.

