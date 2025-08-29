Kellemes meglepetés jött a német gazdaságból

Váratlanul csökkent a munkanélküliek száma Németországban augusztusban, miközben Európa legnagyobb gazdasága továbbra is küzd a hosszan tartó gazdasági visszaesésből való kilábalással – összegezte az adatokat a Reuters.

A német munkaügyi hivatal pénteken közzétett adatai szerint a munkanélküliek száma szezonálisan kiigazított értéken 9000 fővel csökkent, így 2,96 millióra mérséklődött. Ez ellentmond az elemzői várakozásoknak, amelyek szerint 10.000 fős növekedés volt várható.

A szezonálisan kiigazított munkanélküliségi ráta 6,3%-on maradt, összhangban a Reuters által megkérdezett elemzők előrejelzéseivel.

„A munkaerőpiacot még mindig az elmúlt évek gazdasági visszaesése jellemzi, azonban már láthatók a stabilizáció első jelei” – nyilatkozta Andrea Nahles, a munkaügyi hivatal vezetője a hírügynökségnek.

A váratlan csökkenés olyan időszakban következett be, amikor Németország tartós gazdasági gyengeséggel küzd. A Donald Trump amerikai elnök által bejelentett vámok miatt az ország gazdasága történelme során először nézhet szembe harmadik, növekedés nélküli évvel.

A havi javulás ellenére a munkanélküliség továbbra is magasabb a járvány előtti szintekhez képest.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio