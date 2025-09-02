Drasztikus változás történt a Balatonban

Drasztikus változáson ment keresztül a Balaton vízszintje az idei nyári szezonban.

Míg májusban még 110 centiméter feletti átlagos vízállást regisztráltak, a nyári hőség beköszöntével folyamatos apadás kezdődött, írja az Időkép.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatai alapján a párolgás mértéke több napon is elérte a napi egy centimétert.

A tartós aszály következtében augusztus végére közel 300 millió köbméter víz távozott a magyar tengerből,

ami szemléletes példával élve mintegy 100 ezer úszómedencényi vízmennyiségnek felel meg.

Az augusztus utolsó hétvégéjén érkezett csapadék csak minimális javulást hozott a helyzetben, mindössze a kilenc nappal korábbi vízszint visszaállítására volt elegendő. A szakemberek szerint bár késő este újabb záporok, zivatarok várhatók a Balaton térségében, a hétvégihez hasonló mennyiségű csapadékra nem lehet számítani.

A május elejétől augusztus végéig tartó időszakban összességében 40 centiméteres vízszintcsökkenést mértek a Balatonon,

ami jól mutatja az idei nyári időjárás szélsőséges hatásait.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio