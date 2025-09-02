Soha nem látott bővítés indul a magyar utakon

Az 1-es sztráda 78 km hosszan, az M0 és a 94-es km-nél található Concó pihenő között bővül 2x3 sávra, plusz oldalanként egy-egy teljesértékű forgalmi sávként használható, ún. intelligens leállósáv is épül, amely baleset, munkavégzés vagy nagyobb forgalom idején megnyitható lesz a közlekedők számára,
így akár 2*4 sávon is haladhat a forgalom Budapest és Győr között.
A Magyar Állammal kötött koncessziós szerződés szerint az M0-Bicske közötti szakasz 2028. 08.31.-ig, a Concó pihenőig tartó szakasz pedig 2029.08.31.-ig készül el. Concó pihenő és Hegyeshalom között is bővül a pálya, de egy későbbi időpontban. A sávbővítéseket úgy végzik el, hogy mindvégig biztosítva lesz a közlekedők számára a 2*2 forgalmi sáv - olvasható az Építési és Közlekedési Minisztérium közleményében.
Az MKIF Zrt. a mai nappal egy külön weboldalt indított az M1 bővítéséről.
Ezen minden, a közlekedéssel kapcsolatos információ szerepel: a csomópontok, pihenőhelyek esetleges zárása, az aktuális terelések térképpel és a műszaki mentés rendje, a vészhelyzeti leállóöblök elérhetősége, valamint az aktuális forgalmi rend. Az oldal magyar, szlovák, ukrán, román, szerb, horvát, szlovén, lengyel, török, bolgár, angol, német és orosz nyelven olvasható. Az oldal itt érhető el.
Az M1 bővítése egy rendszerszintű fejlesztés, amelyek során:
- 72 meglévő alul-, és felüljárót építenek át, hogy megfeleljenek az új keresztmetszeti követelményeknek.
- 11 meglévő csomópontot korszerűsítenek, és 4 új külön-szintű csomópontot kialakítanak,
- 6 komplex pihenőhelyet átépítenek, a többi pihenőhelyet bővítik és modernizálják,
- mintegy 300 új kamionparkolót alakítanak ki és mellette a családbarát pihenői átalakítások is elkészülnek,
- 2 mérnökségi telepet bővítenek, korszerűsítenek(Bicske, Komárom),
- 7 szintbeni alcsomópontot korszerű, körforgalmi csomópontokká alakítanak át,
- korszerű vízelvezető és víztározó rendszereket építenek ki,
- növelik a zajvédő falak hosszát és azok magasságát is.
Az M1 bővítését az MKIF Zrt. hitelből és saját forrásból, a Magyar Állammal kötött koncessziós szerződés alapján valósítja meg, együttműködésben az Építési és Közlekedési Minisztériummal.
Címlapkép forrása: Shutterstock
