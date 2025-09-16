  • Megjelenítés
Mérföldkőhöz érkezett a Nagykörút teljes megújítása
Mérföldkőhöz érkezett a Nagykörút teljes megújítása

A fővárosnak dedikált 50 milliárd forintnyi EU-s támogatásból a kerékpáros infrastruktúra fejlesztésére fordítható 6 milliárd forint megérkezett - derül ki a Budapesti Közlekedési Központ közleményéből.

A Budapesti Közlekedési Központ a Főváros kérésére további forrásra pályázik a köztérmegújítási keretből, hogy faltól falig újjászülethessen a Nagykörút

– jelentette be Karácsony Gergely főpolgármester egy szeptember 16-án tartott sajtótájékoztatón.

A BKK és a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium közös eseményén elhangzott:

a Nagykörúton, az Üllői út és a Váci út egy-egy szakaszán most induló kerékpáros fejlesztések jóval túlmutatnak az egyszerű felújításon,

olyan közlekedéspolitikai koncepció valósul meg a következő években, amely egy tisztább levegőjű, egészségesebb, élhetőbb Budapestről szól.

