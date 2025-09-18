  • Megjelenítés
Megcsapolta a kormány a Rezsivédelmi Alapot
Megcsapolta a kormány a Rezsivédelmi Alapot

A csütörtök esti Magyar Közlönyben hirdette ki a kormány, hogy közel 155 milliárd forintot csoportosít át a rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások finanszírozására.

Az idei költségvetést érintő kormányhatározat jelent meg csütörtökön. Az Energiaügyi Minisztériumhoz tartozó Lakossági Rezsivédelmi Alap összegét 154,866 milliárd forinttal csökkentette a kormány.

Ez az összeg nem meglepő módon rezsicélokra ment, ugyanis szintén az EM Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások sorára került az extra összeg.

A döntés végrehajtásának felelőse Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter, a határidő azonnali.

Az Orbán Viktor által jegyzett határozat felhívja az energiaügyi minisztert, hogy a biztosított forrás terhére gondoskodjon a rezsivédelmi szolgáltatás biztosítása ellátása céljából szerződött villamosenergia- és földgázszolgáltatók javára teljesítendő 154,866 milliárd forint ellentételezés átutalásáról.

A címlapkép illusztráció.

