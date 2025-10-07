McKinsey: alig pár cég kezében a világgazdaság jövője

Portfolio AI & Digital Transformation 2025 Az AI-forradalom legnagyobb innovációiról és a digitális transzformációról is szó lesz a Portfolio november 25-ei AI & Digital Transformation rendezvényén. Regisztráció és részletek itt!

Európa gazdasági átalakulásáról beszélt Jan Mischke, a McKinsey Global Institute partnere, aki előadása során a vállalat globális termelékenységről készített legfrissebb kutatásának eredményeit is ismertette. Az elemzés a növekedésre legnagyobb hatással lévő vállalatok versenyképességi tényezőire fókuszált.

Mischke szerint a világ mostanában egyre nehezebbé válik, amelyben egyre kritikusabb tényező lesz a termelékenység és a versenyképesség.

Donald Trump amerikai elnök vámintézkedéseinek köszönhetően az amerikai vámok 100 éve nem látott szintre emelkedtek, ami alapjaiban forgatta fel a teljes világgazdaságot. A vámintézkedések célja az amerikai kereskedelmi és költségvetési deficit csökkentése, amelyhez jelentős mértékű, tartós vámok kellenek, amiket az elszenvedő országok nem képesek hatékonyan megtorolni. Bár a vámok rengeteg kormány és vállalat nemtetszését váltották ki, Mischke szerint hosszú távon velünk maradnak, így a világnak és Európának reagálnia kell rá.

A külföldi tőkebefektetések (Foreign Direct Investment, FDI) elmúlt három éves trendjében jól látszik ez a reakció. Kína esetében például óriási visszaesés történt, az ázsiai ország így lényegében megszűnt a külföldi befektetők célpontja lenni. Az átrendeződés fő nyertese az Egyesült Államok és Európa lett. Az Uniós tagországokba befolyó külföldi tőke a koronavírus-járvány előtti szintről 40 százalékkal emelkedett és jelenleg eléri a 170 milliárd dollárt. Az USA-ban ugyanebben az időszakban duplázódás történt, amely ráadásul a gazdaság teljes szegmensében, de főleg a stratégiai ágazatokban (technológiai szektor, LNG, félvezetők) megfigyelhető volt.

Ez nem azt jelenti, hogy a vámok máris működnek és az USA kereskedelmi partnerei sietnek befektetni, mivel a beruházások jelentős része a chipgyártás zászlóshajójának számító TSMC nagyvállalathoz köthető.

A külföldi tőkebeáramlásnak Magyarország is kedvezményezettje volt, 2022 óta mintegy 30 százalékkal nőtt az FDI mértéke.

Mischke előadásában a McKinsey hamarosan publikálásra kerülő világgazdasági mérlegét elemző kutatásáról is szót ejtett, amelyet az elmúlt években az adósságállomány és az eszközárak dinamikus emelkedése jellemzett. Az előzetes adatok szerint minden dollár ténylegesen megvalósított beruházás (kapacitásépítés, termelői beruházás, hatékonyságnövelés) mögött közel kétszer annyi adósság és majdnem négyszer annyi vállalati és lakossági vagyon áll.

Az elmúlt évek gazdasági folyamatai tehát a globális adósságállomány és eszközárak buborékszerű felfúvódását okozták.

Az ilyen helyzet kezelésére a gazdaságtörténet négy fő eszközt kínál, amelyeket a világ vezető gazdasági hatalmai felváltva alkalmazzák.

Az adósság elinflálása. Európa és az Amerikai Egyesült Államok próbálkozott ezzel a stratégiával, de az adósságszintek nominálisan még mindig nagyon magasak.

Európa és az Amerikai Egyesült Államok próbálkozott ezzel a stratégiával, de az adósságszintek nominálisan még mindig nagyon magasak. Az eszközárbuborék kipukkasztása, mint ahogy az történt a japán ingatlanpiac összeomlásakor, a 2008-2009-es globális pénzügyi válság során. A kínai ingatlanpiac állapota jelenleg hasonló jeleket mutat.

mint ahogy az történt a japán ingatlanpiac összeomlásakor, a 2008-2009-es globális pénzügyi válság során. A kínai ingatlanpiac állapota jelenleg hasonló jeleket mutat. A gazdaság méretének mérleghez igazítása. Ez a gazdasági növekedés gyorsítását és a kapacitások bővítését jelenti, amelyet viszont Mischke szerint csak hatékonyságra és versenyképességre lehet építeni. Ezt történt az elmúlt években az USA-ban is, de nem a védővámok hatása miatt, hanem a technológiai cégek beruházása miatt. Trump vámjai teremlékenységnövelés helyett csak az adósságot és a költségvetési hiányt emelik tovább, így a Fednek hamarosan a pénzügyi stabilitás és az infláció között kell majd választania.

Ez a gazdasági növekedés gyorsítását és a kapacitások bővítését jelenti, amelyet viszont Mischke szerint csak hatékonyságra és versenyképességre lehet építeni. Ezt történt az elmúlt években az USA-ban is, de nem a védővámok hatása miatt, hanem a technológiai cégek beruházása miatt. Trump vámjai teremlékenységnövelés helyett csak az adósságot és a költségvetési hiányt emelik tovább, így a Fednek hamarosan a pénzügyi stabilitás és az infláció között kell majd választania. A megtakarítások és pénzügyi befektetések ellenösztönzése alacsony kamatkörnyezeten keresztül. Európa gazdaságát ez az irány határozta meg az elmúlt években, a reálgazdaságot tekintve azonban ez lassú növekedést, gyakran stagnálást okozott.

Mischke szerint egyértelmű, hogy tartós, fenntartható növekedés csak a termelékenység és a hatékonyság növekedésén keresztül érhető el.

Mivel a nemzetgazdasági versenyképesség nagyon nehezen mérhető, a McKinsey nemrég megjelent kutatásának az volt a fő kérdése, hogy a vállalatok ehhez egyenként hogy járulnak hozzá.

Az eredmények némileg meglepőek voltak. A sztereotípiákkal szemben ugyanis a nemzetgazdasági szintű versenyképesség extrém módon koncentrált, sorsa jellemzően alig egy tucat vállalat kezében van. Németországban például 13 vállalat adja a termelékenységi fejlődés kétharmadát, miközben az USA-ban 6 cég felelős a produktivitás feléért.

A kutatás igazolta, hogy a munkavállalók, fogyasztók, tulajdonosok és egyéb külső érintettek számára, azaz a gazdaság egésze számára csak a termelékenység növelésén keresztül képesek a vállalatok értéket teremteni.

Mischke úgy véli, hogy a versenyképesség és termelékenység növelésében a stratégiai gondolkodás a legfontosabb tényező,

amely a versenyképes üzletágak támogatását, a fogyasztói értékajánlat folyamatos újragondolását, a mesterséges intelligencia-stratégiát, a vállalatokon belüli innovációt és az automatizációt (és még számos egyéb kisebb tényezőt) foglalja magába. A jövő legfontosabb kérdése továbbra is a versenyképesség marad,

a vállalatoknak pedig fel kell tenniük a kérdést, hogy csak várnak a piaci környezet javulására, vagy maguk is aktívan tesznek érte

- zárta előadását a közgazdász.

