McKinsey: alig pár cég kezében a világgazdaság jövője

Európa gazdasági átalakulásáról beszélt Jan Mischke, a McKinsey Global Institute partnere, aki előadása során a vállalat globális termelékenységről készített legfrissebb kutatásának eredményeit is ismertette. Az elemzés a növekedésre legnagyobb hatással lévő vállalatok versenyképességi tényezőire fókuszált.
Mischke szerint a világ mostanában egyre nehezebbé válik, amelyben egyre kritikusabb tényező lesz a termelékenység és a versenyképesség.
Donald Trump amerikai elnök vámintézkedéseinek köszönhetően az amerikai vámok 100 éve nem látott szintre emelkedtek, ami alapjaiban forgatta fel a teljes világgazdaságot. A vámintézkedések célja az amerikai kereskedelmi és költségvetési deficit csökkentése, amelyhez jelentős mértékű, tartós vámok kellenek, amiket az elszenvedő országok nem képesek hatékonyan megtorolni. Bár a vámok rengeteg kormány és vállalat nemtetszését váltották ki, Mischke szerint hosszú távon velünk maradnak, így a világnak és Európának reagálnia kell rá.
A külföldi tőkebefektetések (Foreign Direct Investment, FDI) elmúlt három éves trendjében jól látszik ez a reakció. Kína esetében például óriási visszaesés történt, az ázsiai ország így lényegében megszűnt a külföldi befektetők célpontja lenni. Az átrendeződés fő nyertese az Egyesült Államok és Európa lett. Az Uniós tagországokba befolyó külföldi tőke a koronavírus-járvány előtti szintről 40 százalékkal emelkedett és jelenleg eléri a 170 milliárd dollárt. Az USA-ban ugyanebben az időszakban duplázódás történt, amely ráadásul a gazdaság teljes szegmensében, de főleg a stratégiai ágazatokban (technológiai szektor, LNG, félvezetők) megfigyelhető volt.
Ez nem azt jelenti, hogy a vámok máris működnek és az USA kereskedelmi partnerei sietnek befektetni, mivel a beruházások jelentős része a chipgyártás zászlóshajójának számító TSMC nagyvállalathoz köthető.
A külföldi tőkebeáramlásnak Magyarország is kedvezményezettje volt, 2022 óta mintegy 30 százalékkal nőtt az FDI mértéke.
Mischke előadásában a McKinsey hamarosan publikálásra kerülő világgazdasági mérlegét elemző kutatásáról is szót ejtett, amelyet az elmúlt években az adósságállomány és az eszközárak dinamikus emelkedése jellemzett. Az előzetes adatok szerint minden dollár ténylegesen megvalósított beruházás (kapacitásépítés, termelői beruházás, hatékonyságnövelés) mögött közel kétszer annyi adósság és majdnem négyszer annyi vállalati és lakossági vagyon áll.
Az elmúlt évek gazdasági folyamatai tehát a globális adósságállomány és eszközárak buborékszerű felfúvódását okozták.
Az ilyen helyzet kezelésére a gazdaságtörténet négy fő eszközt kínál, amelyeket a világ vezető gazdasági hatalmai felváltva alkalmazzák.
- Az adósság elinflálása. Európa és az Amerikai Egyesült Államok próbálkozott ezzel a stratégiával, de az adósságszintek nominálisan még mindig nagyon magasak.
- Az eszközárbuborék kipukkasztása, mint ahogy az történt a japán ingatlanpiac összeomlásakor, a 2008-2009-es globális pénzügyi válság során. A kínai ingatlanpiac állapota jelenleg hasonló jeleket mutat.
- A gazdaság méretének mérleghez igazítása. Ez a gazdasági növekedés gyorsítását és a kapacitások bővítését jelenti, amelyet viszont Mischke szerint csak hatékonyságra és versenyképességre lehet építeni. Ezt történt az elmúlt években az USA-ban is, de nem a védővámok hatása miatt, hanem a technológiai cégek beruházása miatt. Trump vámjai teremlékenységnövelés helyett csak az adósságot és a költségvetési hiányt emelik tovább, így a Fednek hamarosan a pénzügyi stabilitás és az infláció között kell majd választania.
- A megtakarítások és pénzügyi befektetések ellenösztönzése alacsony kamatkörnyezeten keresztül. Európa gazdaságát ez az irány határozta meg az elmúlt években, a reálgazdaságot tekintve azonban ez lassú növekedést, gyakran stagnálást okozott.
Mischke szerint egyértelmű, hogy tartós, fenntartható növekedés csak a termelékenység és a hatékonyság növekedésén keresztül érhető el.
Mivel a nemzetgazdasági versenyképesség nagyon nehezen mérhető, a McKinsey nemrég megjelent kutatásának az volt a fő kérdése, hogy a vállalatok ehhez egyenként hogy járulnak hozzá.
Az eredmények némileg meglepőek voltak. A sztereotípiákkal szemben ugyanis a nemzetgazdasági szintű versenyképesség extrém módon koncentrált, sorsa jellemzően alig egy tucat vállalat kezében van. Németországban például 13 vállalat adja a termelékenységi fejlődés kétharmadát, miközben az USA-ban 6 cég felelős a produktivitás feléért.
A kutatás igazolta, hogy a munkavállalók, fogyasztók, tulajdonosok és egyéb külső érintettek számára, azaz a gazdaság egésze számára csak a termelékenység növelésén keresztül képesek a vállalatok értéket teremteni.
Mischke úgy véli, hogy a versenyképesség és termelékenység növelésében a stratégiai gondolkodás a legfontosabb tényező,
amely a versenyképes üzletágak támogatását, a fogyasztói értékajánlat folyamatos újragondolását, a mesterséges intelligencia-stratégiát, a vállalatokon belüli innovációt és az automatizációt (és még számos egyéb kisebb tényezőt) foglalja magába. A jövő legfontosabb kérdése továbbra is a versenyképesség marad,
a vállalatoknak pedig fel kell tenniük a kérdést, hogy csak várnak a piaci környezet javulására, vagy maguk is aktívan tesznek érte
- zárta előadását a közgazdász.
Címlapkép forrása: Portfolio
A súlyos kibertámadást követően több mint egy hónap után indítja újra a termelést a Jaguar Land Rover
Jelentős veszteségeket szenvedett a cég a leállás alatt.
Olyan pocsék adat jött Németországból, hogy az elemzőket is meglepte
A negyedik hónapja esnek az ipari megrendelések.
Több száz millió forintot zsebelt be két budapesti főorvos: illegális pénztárral csalták ki a betegektől a pénzt
Három embert tartóztatott le a rendőrség.
Megszólaltak a meteorológusok: emiatt rekedtek több százan a Mount Everesten
Nem is annyira szokatlan jelenség.
Harold James: Az új globalizáció azoké lesz, akik mernek kezdeményezni
A professzor a Portfolio konferenciáján beszélt.
Soha nem volt jogosítványa a magyar férfinak, mégis rendszeresen vezetett - Csúnya lebukás lett a vége
Több tiltás ellenére is a volán mögé ült.
Rászállt az egyik legforróbb amerikai részvény mögötti cégre a tőzsdefelügyelet, beszakadt az árfolyam
Vizsgálatot indította a SEC.
Cser Tamás a Bloombergnek: A forint extra hátszelet kapott
A cikkből megtudhatod: Magyar Péter, az ellenzék vezetője a következő választások után újra kívánja építeni a befektetőkkel és az Európai Unióval való kapcsolatot, és ezzel... The post
Pontosítják az Otthon Start egyes feltételeit
A kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Otthon Start eges feltételeit módosító kormányrendelet tervezetét. Az első hónap tapasztalatai alapján beérkezett javaslatok, észrevételeket
A csúcs az új mélypont
Örülhet a fejének az egyszeri tőzsdei kereskedő: hiába Trump, a kereskedelmi bizonytalanságok és a háborúk, ömlik a pénz a részvénypiacokra. Az elmúlt egy évben világszerte... The post A c
Burgonyaválság a láthatáron: így hat a globális felmelegedés az élelmiszer-ellátásra
A klímaváltozás már nem a jövő problémája a mezőgazdaság területén sem. Kína kutatólaboratóriumaiban már most kísérletekkel mutatják ki, hogy milyen következmén
Jelentős EPR díjemelés októbertől!
2025 októberétől számottevően emelkednek a kiterjesztett gyártói felelősségi (EPR) díjak, amelyet a MOHU Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. állít ki a kötelezett vállalatok számára. Az emelé
Vidéken még maradt valaki?
E heti vendégünk Móricz Dani és Cser Tamás. Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcas
Minden jónak vége lesz egyszer?
A világ egyik kellemetlensége, hogy folyamatosan változik. Ugyan sokan örülhetnek is ennek, hiszen kevesen tudják ugyanazt a játékot játszani 40-70-100 éven keresztül, azonban megvan ennek a kom
A rézszektor és a Trump-adminisztráció vámjai
Az Egyesült Államok saját réz kitermelése és újrahasznosítása a belső szükséglet felét fedezi, a fennmaradó mennyiség importból származik.
Tőzsdézz a világ legnagyobb piacain: Kezdő útmutató
Bemutatjuk, merre érdemes elindulni, ha vonzanak a nemzetközi piacok, de még nem tudod, hogyan vágj bele a tőzsdézésbe.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!
Hónapokig tartó bizonytalanságot hozhat az elsöprő választási győzelem Csehországban
Csehország választott.
Mit várhat egy vállalkozás a bankjától 2025-ben? Hogy lehetnek sokkal egyszerűbbek a pénzügyei?
Kovásznai Ádámot, az MBH Csoporthoz tartozó BUPA vezetőjét kérdeztük.
Enélkül aligha lehet sikeres egy építőipari cég
Vendégünk volt Papp Gábor, a Stratos Magasépítő vezérigazgatója.