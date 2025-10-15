Teljesen új Aldi-üzlet nyílt

  • Megjelenítés
Az ALDI új áruházat nyitott Budapesten, Zuglóban, a Zenit Corso bevásárlóközpontban. A bolt a vállalat 187. magyarországi és 48. fővárosi üzlete, amely egy új belső kialakítású áruházkoncepciót is bevezet. Az üzlet nagy alapterülettel, megújult elrendezéssel és különféle nyitási akciókkal várja a vásárlókat.

Az ALDI legújabb üzlete a XIV. kerületben, a Zenit Corso bevásárlóközpontban nyílt meg, mintegy 3000 négyzetméteres területen. Ez az egyik legnagyobb alapterületű ALDI Magyarországon. A cég fél év alatt alakította ki az áruházat, az üzlet parkolója 530 férőhelyes, és

5000 forint feletti vásárlás esetén egy óra ingyenes parkolást biztosítanak.

Az új bolt egy korszerű belsőt kapott, a bejáratnál a frissáru-részleg kapott helyet, ezt követik az alapvető élelmiszerek, majd a háztartási és kozmetikai termékek. A hűtött áruk kínálatát bővítették, miközben a nem élelmiszer jellegű cikkeknek kisebb hely jutott. Az új koncepcióból eddig öt üzlet működik az országban, Budapesten ez az első.

A hibás zöldségek és gyümölcsök 30–50 százalékos kedvezménnyel vásárolhatók meg.

Az új üzlet 25-nél több munkahelyet teremtett, így az ALDI Pest vármegyében már több mint 2600 embert foglalkoztat.

A 1147 Budapest, Csömöri út 13. szám alatti ALDI-áruház nyitvatartása:

  • Hétfő – szombat: 7:00 – 21:00
  • Vasárnap: 7:00 – 19:00

