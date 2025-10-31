  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára
Gazdaság

Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Portfolio
November első napján csökkenést tapasztalhatunk a kutak nagykereskedelmi áraiban - írja a holtankoljak.

Az árcsökkenés érinti a benzin és a gázolajat is:

előbbi bruttó 3, utóbbi bruttó 4 forinttal kerül kevesebbe holnaptól.

Október 31-én az átlagárak a következők:

  • 95-ös benzin: 580 Ft/liter
  • Gázolaj: 587 Ft/liter 
Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Rég nem látott drágulás jön a benzinkutakon

Nagyot drágulhat a benzin és a gázolaj



