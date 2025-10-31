Itt a bejelentés: így alakul holnaptól a benzin ára

Az árcsökkenés érinti a benzin és a gázolajat is:
előbbi bruttó 3, utóbbi bruttó 4 forinttal kerül kevesebbe holnaptól.
Október 31-én az átlagárak a következők:
- 95-ös benzin: 580 Ft/liter
- Gázolaj: 587 Ft/liter
