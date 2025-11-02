  • Megjelenítés
Kiderült, mit tervez Trump a nukleáris fegyverekkel
Kiderült, mit tervez Trump a nukleáris fegyverekkel

Chris Wright, az Egyesült Államok energiaügyi minisztere szerint a Donald Trump elnök által elrendelt nukleáris fegyverkísérletek egyelőre nem járnak nukleáris robbantással.

Wright vasárnap a Fox Newsnak nyilatkozva közölte, hogy a most tervezett vizsgálatok rendszertesztek.

Ezek nem nukleáris robbantások, úgynevezett nem kritikus robbantásokról beszélünk

– fogalmazott.

Közlése szerint a kísérletek a nukleáris fegyver minden egyéb komponensére kiterjednek. A cél annak ellenőrzése, hogy ezek a részegységek megfelelően működnek-e, és képesek-e előkészíteni egy nukleáris detonációt. Hozzátette, hogy az általa vezetett ügynökség felel az Egyesült Államok nukleáris fegyvereinek teszteléséért.

A The Sunday Briefing című műsorban Wright hozzátette: az új rendszereken végzett próbák célja, hogy a csereprogram keretében készülő fegyverek a korábbiaknál jobbak legyenek.

33 év szünet után

Trump csütörtökön, közvetlenül Hszi Csin-ping kínai vezetővel tervezett dél-koreai találkozója előtt közölte, hogy utasította az amerikai hadsereget: azonnal indítsa újra a nukleáris fegyverkísérletek folyamatát a 33 éves szünetet követően. A lépés üzenetnek tűnt a rivális nukleáris hatalmak, Kína és Oroszország felé. Az elnök pénteken megerősítette kijelentéseit, de arra a kérdésre, hogy ez magában foglalná-e a hidegháború idején gyakori föld alatti kísérleteket, nem válaszolt egyenesen.

Wright felidézte, hogy az Egyesült Államok az 1960-as, 1970-es és 1980-as években hajtott végre nukleáris tesztrobbantásokat. Ezekről részletes adatokat és mérési eredményeket gyűjtöttek. "Tudományos és számítási kapacitásunk révén nagy pontossággal tudjuk szimulálni, mi történik egy nukleáris robbanás során" – mondta. "Most azt modellezzük, milyen körülmények vezetnek ehhez, és ha változtatjuk a bomba kialakítását, milyen eredményt ad."

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

