Figyelem! Napokra elérhetetlenné válnak a digitális állami alkalmazások

- Közleményük szerint a munkálatok során egyes elektronikus ügyintézési és azonosítási szolgáltatások - Digitális Állampolgár mobilalkalmazás, Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) - időszakosan nem lesznek elérhetők.
- Hozzátették, hogy az eRecepteket ebben az időszakban is akadálytalanul ki lehet majd váltani.
- A szakemberek minden szükséges lépést megtesznek a szolgáltatások gyors helyreállításáért - írták.
- Jelezték azt is, hogy a karbantartás miatt november 7-én, pénteken 14 órától szünetel az ügyintézés a kormányablakokban.
- A Központi Kormányablakban kizárólag azonnali és sürgősségi eljárásban igényelt útlevelek átvételére lesz lehetőség a hétvége folyamán.
- Az ügyfélkiszolgálás tervezetten november 10-én hétfőtől a megszokott működési rend szerint folytatódik - áll a közleményben.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
