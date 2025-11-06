  • Megjelenítés
Figyelem! Napokra elérhetetlenné válnak a digitális állami alkalmazások
Gazdaság

Figyelem! Napokra elérhetetlenné válnak a digitális állami alkalmazások

MTI
Az állami informatikai háttérrendszerekben november 7-én, pénteken 15 óra és november 10-én, hétfőn 6 óra között előre ütemezett karbantartást végeznek - közölte az Energiaügyi Minisztérium (EM) csütörtökön az MTI-vel.
  • Közleményük szerint a munkálatok során egyes elektronikus ügyintézési és azonosítási szolgáltatások - Digitális Állampolgár mobilalkalmazás, Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) - időszakosan nem lesznek elérhetők.
  • Hozzátették, hogy az eRecepteket ebben az időszakban is akadálytalanul ki lehet majd váltani.
  • A szakemberek minden szükséges lépést megtesznek a szolgáltatások gyors helyreállításáért - írták.
  • Jelezték azt is, hogy a karbantartás miatt november 7-én, pénteken 14 órától szünetel az ügyintézés a kormányablakokban.
  • A Központi Kormányablakban kizárólag azonnali és sürgősségi eljárásban igényelt útlevelek átvételére lesz lehetőség a hétvége folyamán.
  • Az ügyfélkiszolgálás tervezetten november 10-én hétfőtől a megszokott működési rend szerint folytatódik - áll a közleményben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Dupla elismerés a HOLD-nál

A Portfolio idén először díjazta a hazai vagyonkezelési, alapkezelői és privátbanki piac legkiemelkedőbb szereplőit: objektív teljesítményadatok, szakmai szavazatok és független zsűri dönt

Caprica Consulting

Lezárult egy korszak

2025. október 31-ével megszűnt az AVDH (Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítés) szolgáltatás. Ezzel az ingyenes állami aláírási lehetőség végleg kikerült a mindennapi ügyintéz

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Portfolio Future of Construction 2025

Portfolio Future of Construction 2025

2025. november 11.

Finanszírozás a gyakorlatban – Budapesti Fórum

2025. november 11.

Portfolio Investment Day 2025

2025. november 18.

Portfolio AI & Digital Transformation 2025

2025. november 25.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Példátlan támogatásról beszélnek az oroszok: azt mondják, hamarosan nyíltan beáll Moszkva mellé a világ egyik legerősebb országa
Váratlanul felvonult az ukrán határra 10 ezer észak-koreai katona – Végzetes veszélybe került Kijev?
Ennyi volt: több kedvelt tévécsatorna megszűnik év végével
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility