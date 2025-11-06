Leszállt Orbán Viktorék gépe Izlandon, fontos időpont látott napvilágot

Ahogy arról már reggel beszámoltunk, a delegáció mérete miatt a Wizz Air egy speciális repülőgépe szállítja a magyar küldöttséget az Egyesült Államokba.
Bár a fapados légitársaság nem üzemeltet menetrend szerinti járatokat Budapest és Amerika között, rendelkezik a különleges útra alkalmas géppel. A Wizz Air egyszeri engedélyt kapott az amerikai hatóságoktól a charterjárat üzemeltetésére.
A delegáció a Wizz Air WUK9001 lajstromjelű Airbus A321XLR gépével indult útnak Reykjavikba, ahol egy megállót követően folytatják útjuk Amerikába.
A gép egyébként délelőtt sokáig a flighradar oldalán a legkövetettebb járat volt világszerte.
Az izlandi megálló közben Szijjártó Péter is üzenetet küldött, melyből kiderült, hogy holnap
magyar idő szerint 17 óra 30 perckor kezdődhet az amerikai tárgyalásokkal kapcsolatos sajtótájékoztató.
Címlapkép forrása: EU
