Leszállt Orbán Viktorék gépe Izlandon, fontos időpont látott napvilágot

Csütörtök reggel elindult Orbán Viktor és a magyar küldöttség Washingtonba a Wizz Air járatán. Az utat egy izlandi megállóval teljesíti a delegáció.

Ahogy arról már reggel beszámoltunk, a delegáció mérete miatt a Wizz Air egy speciális repülőgépe szállítja a magyar küldöttséget az Egyesült Államokba.

Bár a fapados légitársaság nem üzemeltet menetrend szerinti járatokat Budapest és Amerika között, rendelkezik a különleges útra alkalmas géppel. A Wizz Air egyszeri engedélyt kapott az amerikai hatóságoktól a charterjárat üzemeltetésére.

A delegáció a Wizz Air WUK9001 lajstromjelű Airbus A321XLR gépével indult útnak Reykjavikba, ahol egy megállót követően folytatják útjuk Amerikába.

A gép egyébként délelőtt sokáig a flighradar oldalán a legkövetettebb járat volt világszerte.

Az izlandi megálló közben Szijjártó Péter is üzenetet küldött, melyből kiderült, hogy holnap

magyar idő szerint 17 óra 30 perckor kezdődhet az amerikai tárgyalásokkal kapcsolatos sajtótájékoztató.

