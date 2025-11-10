Nagy mínusz jött össze októberben is a költségvetésben

Októberben 339 milliárd forintos mínusszal zárt az államháztartás központi alrendszere. Ennél magasabb tizedik havi hiányra csak két alkalommal volt példa: 2021-ben és 2024-ben.
Az októberi jelentősebb mínusszal az első tízhavi kumulált hiány 3667,7 milliárd forintra hízott. Ez azt is jelenti, hogy
az idei hiánylefutás már a legrosszabb az elmúlt évekhez viszonyítva (a nominális számokat vizsgálva),
vagyis a kormány (ahogyan sokszor meg is írtuk korábban), jobban elengedi a gyeplőt, mint az elmúlt években, ami nem meglepő a 2026-os parlamenti választásokhoz közeledve, ilyen kiélezett politikai versenyben.
Az egész éves pénzforgalmi hiánytervhez képest már nem ennyire riasztó az idei költségvetés helyzete, az eredeti tervhez viszonyítva október végéig az éves hiány 89%-a teljesült. Az NGM ugyanakkor azt hangsúlyozza, hogy a 4774 milliárd forintra megemelt éves pénzforgalmi "hiányterv 76,8 százaléka, ami azt jelenti, hogy az időarányosnál (83,3 százalék) kedvezőbb az éves hiány eddigi teljesülése".
A mostani állapotból némi következtetést is le lehet vonni: az utolsó 2 hónapban (amennyiben a kormány tartja az éves hiánytervét) több mint 1100 milliárd forintnyi deficitet halmozhat fel az államkassza.
Ez elsőre jelentős összegnek tűnik és azt üzeni, hogy a kormány megengedőbb lehet saját magával a fiskális politika terén, azonban nem árt megnézni, hogy az elmúlt években mi volt az utolsó két hónap költségvetési mérlege:
- 2020-ban -2944 milliárd forint,
- 2021-ben -2179 milliárd forint,
- 2022-ben -2163 milliárd forint,
- 2023-ban -1105 milliárd forint,
- 2024-ben -1045 milliárd forint,
Ennek fényében
a kormány távolról sem lehet extra kiköltekező szándékában a novemberi és decemberi hónapokban, amennyiben a megemelt hiánycélját tartani akarja.
Az NGM hozzáteszi, hogy a központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3616,2 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 84,0 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 135,5 milliárd forintos hiányt mutattak.
Néhány részlet
- A költségvetésért felelős minisztérium gyorstájékoztatójából még néhány kumulált adat is kiderül:
- Az előző év azonos időszakához viszonyítva a központi alrendszer adó- és járulékbevételei 8,0 százalékkal magasabban alakultak. Ezen belül a fogyasztáshoz kapcsolódó adók esetében közel 9 százalékos növekedés történt.
- Kamatkiadásokra október végéig 3785,6 milliárd forint került kifizetésre, ami 587,1 milliárd forinttal magasabb az előző évi azonos időszaki teljesítésnél. Ezt egyes lejáratok eltérő kamatfizetési időpontja, valamint az államadósság eltérő szerkezete okozza.
- Az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatásokra fordított, összesen 2110,2 milliárd forint kifizetés 372,7 milliárd forinttal magasabb lett az előző év azonos időszakánál. A teljesítési adatok előző évi időszakhoz viszonyított magasabb összege például a gyorsforgalmi úthálózat rendelkezésre állási díjának szerződésből fakadó változásából, továbbá a Víziközmű-fejlesztési és Ellentételezési Alapból a víziközmű-szolgáltatók részére történt megnövekedett kifizetési igényekből adódik. Az előző év azonos időszakához viszonyított növekmény a lakossági energia rezsivédelmi szolgáltatás esetében a kifizetések eltérő ütemezéséből fakadt.
- Meghaladták a tavalyi összeget a nyugellátásokra és gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadások is. Október végéig – a 13. havi nyugdíjjal és ellátással együtt – nyugellátásokra és nyugdíjszerű ellátásokra összesen 6072,0 milliárd forint, míg gyógyító-megelőző ellátásokra 2413,8 milliárd forint kifizetése történt meg.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
Jákli Gergely: "a villamos energia mára a modern társadalmak egyik alappillére"
Egyedi léptékű projekt.
Ezen múlik igazán a magyar egészségügy jövője - Interjú Ficzere Andreával
A cél, hogy tanuljon meg a rendszer ismét emberként működni.
Beszakadt a világ legnagyobb autópiaca
Váratlan fordulat, de van magyarázat.
Horvátország drasztikus lépést tett: fél évszázad után szűnt meg a terjesztés
Dolgoznak a megoldáson.
Meglepő adatok érkeztek Kínából: a defláció elleni küzdelem első jelei mutatkoznak, de túl korai az örömködés
A világ második legnagyobb gazdaságát még mindig fojtogatja az infláció gonosz ikertestvére.
Így is megjátszhatod a nagy AI-ralit - Nagy újdonságra készül az egyik sztárfintech
A kisbefektetők is beszállhatnak az AI startupokba.
Felállt a gonosz birodalma a gazdaságban, ami az egész Föld életébe kerülhet
Donald Trump amerikai elnök lépései teljes fordulatot hozhatnak.
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Jövőre a bankunk megmondja, hogy melyik számlával tudnánk spórolni. De mennyi lehet ez a megtakarítás?
Az MNB elvárásai alapján a bankok jövő év elején (az éves díjkimutatással együtt) tájékoztatni fogják ügyfeleiket arról, hogy van-e számukra kedvezőbb számlacsomag az adott pénzintézet
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Brazília ellentmondásos zöldátmenete
Brazília zöldátmenetét számos paradoxon jellemzi. Villamosenergia-termelésének 90%-a megújuló erőforrásokból származik, ez pedig jelentős előnyt biztosít számára a jelenlegi dekarbonizác
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Újabb autóipari válság közelít: visszatérhet a rettegett chiphiány?
Sötét felhők gyülekeznek Németország fölött.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!