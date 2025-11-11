Itt a friss inflációs adat!

A másik fontos inflációs mutató, a tartósabb árfolyamatokat megragadó maginfláció 3,9%-ról 4,2%-ra emelkedett, ezzel kilépett a jegybank 2-4%-os célsávjából.

Bár a fő inflációs adat nem változott, a szerkezete igen: az élelmiszerek éves alapú drágulása szeptemberről októberre 4,7%-ról 3,9%-ra csökkent, miközben a szolgáltatásoké 5,9%-ról 6,7%-ra emelkedett. Mindez azonban nem az árfolyamatok mostani megváltozásának az eredménye, hanem a bázishatásé: havi alapon egyik termékcsoportban sem látunk nagy ármozgásokat, ám tavaly ilyenkor az élelmiszerek ára megugrott, a szolgáltatásoké pedig esett, ezek most kiestek az éves visszatekintésű mutatóból.

Áralakulás (2025. szept., százalék) havi vált. éves vált. Élelmiszerek -0,1 3,9 Szeszes ital, dohány 0,2 7,5 Ruházkodás 2,3 1,7 Tartós fogy. cikk 0,0 2,4 Háztart. energia 0,0 10,7 Egyéb cikk, üzemanyag -0,2 0,2 Szolgáltatások -0,1 6,7 Fogyasztói árindex 0,0 4,3 Maginfláció 0,0 4,2 Nyugdíjas infláció -0,1 4,3 Forrás: KSH, Portfolio

Mindezeken túl a friss adatokon az látszik, hogy az erős forint hat az árakra (visszafogott az import-túlsúlyos tartós fogyasztási cikkek árainak stagnálása), a ruházkodásban jött az őszi szezonális drágulás, a szeszes ital, dohány termékkörben pedig figyelemreméltó áremelkedési hullám zajlik.

A friss adat - bár a várakozásoknál kicsit alacsonyabb lett - továbbra is azt sugallja, hogy gazdaság nincs az árstabilitás állapotában. Ne feledjük, hogy az árrésstop 1,5 százalékpont körüli mértékben húzza le mesterségesen az árindexet. Ezzel együtt az idei év végén az infláció 4% alá süllyedhet (ebben további segítséget nyújt az árrésstop kibővítése), jövő év elején pedig további mesterséges leszorító intézkedésekkel bőven 3% alá csökken.

A piaci értékelések szerint azonban a jegybanknak ez sem fog lehetőséget nyújtani a kamatcsökkentésre, mivel a középtávú kilátások továbbra sem elég megnyugtatók. A szolgáltatások áremelésének elhalasztása, az adóemelések eltologatása, az árrésstop mesterséges leszorító hatása ugyanis csak elfedi a valódi inflációs folyamatokat.

Havi változások

Az átlagos fogyasztói árszint egy hónap alatt nem változott. Az élelmiszerek ára 0,1%-kal mérséklődött (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,4%-kal), meghatározóan az idényáras élelmiszerek 2,1%-os árcsökkenése következtében. Az édesipari lisztesáru ára 2,5, a cukoré 1,1, a gyümölcs-, zöldségléé 1,1, a sertéshúsé 1,0, a vaj-, vajkrémé 0,7%-kal csökkent, a tojásé 3,3, a péksüteményeké 1,6, a margariné 0,5%-kal nőtt.

A szezonváltás következtében a legnagyobb mértékben a ruházkodási cikkek drágultak, 2,3%-kal. A szolgáltatások ára átlagosan 0,1%-kal mérséklődött, ezen belül az üdülési szolgáltatások ára 0,9%-kal csökkent. A járműüzemanyagok ára 1,1, a gyógyszer, gyógyáruké 0,1%-kal mérséklődött.

Éves ármozgások

Az élelmiszerek ára egy év alatt 3,9%-kal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 1,7%-kal), ezen belül a tojásé 20,2, a csokoládé, kakaóé 16,1, a kávéé 14,8, az édesipari lisztesárué 12,8, a büféáruké 10,3, a gyümölcs-, zöldségléé 9,0, az iskolai étkezésé 7,7, az alkoholmentes üdítőitaloké 7,2, a péksüteményeké 6,5, az étolajé 5,3, a baromfihúsé 3,1%-kal.

A termékcsoporton belül a margarin ára 27,8, a liszté 14,8, a tejtermékeké 10,2, a tejé 8,9, a cukoré 8,8, a párizsi, kolbászé 6,6, a sertéshúsé 5,8%-kal mérséklődött. A háztartási energiáért 10,7%-kal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,7, az elektromos energia 2,1%-kal drágult. A szeszes italok, dohányáruk ára 7,5%-kal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 8,7%-kal.

A szolgáltatások 6,7%-kal drágultak, ezen belül az üdülési szolgáltatások 13,2, a járműjavítás és -karbantartás 10,1, az egészségügyi szolgáltatások 9,7, a testápolási szolgáltatások 9,4, a lakásjavítás és -karbantartás, valamint a lakbér 9,0-9,0, a sport, múzeumi belépők 8,4%-kal. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,4%-kal emelkedett, ezen belül az ékszerek 22,2, a szobabútorok 4,4, a fűtő- és főzőberendezések 2,9, az új személygépkocsik 2,0%-kal többe kerültek. A járműüzemanyagok ára 2,2%-kal mérséklődött, a gyógyszer, gyógyáruk 5,9%-kal drágultak.

