Itt a friss inflációs adat!

A másik fontos inflációs mutató, a tartósabb árfolyamatokat megragadó maginfláció 3,9%-ról 4,2%-ra emelkedett, ezzel kilépett a jegybank 2-4%-os célsávjából.
Bár a fő inflációs adat nem változott, a szerkezete igen: az élelmiszerek éves alapú drágulása szeptemberről októberre 4,7%-ról 3,9%-ra csökkent, miközben a szolgáltatásoké 5,9%-ról 6,7%-ra emelkedett. Mindez azonban nem az árfolyamatok mostani megváltozásának az eredménye, hanem a bázishatásé: havi alapon egyik termékcsoportban sem látunk nagy ármozgásokat, ám tavaly ilyenkor az élelmiszerek ára megugrott, a szolgáltatásoké pedig esett, ezek most kiestek az éves visszatekintésű mutatóból.
|Áralakulás (2025. szept., százalék)
|havi vált.
|éves vált.
|Élelmiszerek
|-0,1
|3,9
|Szeszes ital, dohány
|0,2
|7,5
|Ruházkodás
|2,3
|1,7
|Tartós fogy. cikk
|0,0
|2,4
|Háztart. energia
|0,0
|10,7
|Egyéb cikk, üzemanyag
|-0,2
|0,2
|Szolgáltatások
|-0,1
|6,7
|Fogyasztói árindex
|0,0
|4,3
|Maginfláció
|0,0
|4,2
|Nyugdíjas infláció
|-0,1
|4,3
|Forrás: KSH, Portfolio
Mindezeken túl a friss adatokon az látszik, hogy az erős forint hat az árakra (visszafogott az import-túlsúlyos tartós fogyasztási cikkek árainak stagnálása), a ruházkodásban jött az őszi szezonális drágulás, a szeszes ital, dohány termékkörben pedig figyelemreméltó áremelkedési hullám zajlik.
A friss adat - bár a várakozásoknál kicsit alacsonyabb lett - továbbra is azt sugallja, hogy gazdaság nincs az árstabilitás állapotában. Ne feledjük, hogy az árrésstop 1,5 százalékpont körüli mértékben húzza le mesterségesen az árindexet. Ezzel együtt az idei év végén az infláció 4% alá süllyedhet (ebben további segítséget nyújt az árrésstop kibővítése), jövő év elején pedig további mesterséges leszorító intézkedésekkel bőven 3% alá csökken.
A piaci értékelések szerint azonban a jegybanknak ez sem fog lehetőséget nyújtani a kamatcsökkentésre, mivel a középtávú kilátások továbbra sem elég megnyugtatók. A szolgáltatások áremelésének elhalasztása, az adóemelések eltologatása, az árrésstop mesterséges leszorító hatása ugyanis csak elfedi a valódi inflációs folyamatokat.
Havi változások
Az átlagos fogyasztói árszint egy hónap alatt nem változott. Az élelmiszerek ára 0,1%-kal mérséklődött (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 0,4%-kal), meghatározóan az idényáras élelmiszerek 2,1%-os árcsökkenése következtében. Az édesipari lisztesáru ára 2,5, a cukoré 1,1, a gyümölcs-, zöldségléé 1,1, a sertéshúsé 1,0, a vaj-, vajkrémé 0,7%-kal csökkent, a tojásé 3,3, a péksüteményeké 1,6, a margariné 0,5%-kal nőtt.
A szezonváltás következtében a legnagyobb mértékben a ruházkodási cikkek drágultak, 2,3%-kal. A szolgáltatások ára átlagosan 0,1%-kal mérséklődött, ezen belül az üdülési szolgáltatások ára 0,9%-kal csökkent. A járműüzemanyagok ára 1,1, a gyógyszer, gyógyáruké 0,1%-kal mérséklődött.
Éves ármozgások
Az élelmiszerek ára egy év alatt 3,9%-kal nőtt (a vendéglátási szolgáltatások nélkül számítva 1,7%-kal), ezen belül a tojásé 20,2, a csokoládé, kakaóé 16,1, a kávéé 14,8, az édesipari lisztesárué 12,8, a büféáruké 10,3, a gyümölcs-, zöldségléé 9,0, az iskolai étkezésé 7,7, az alkoholmentes üdítőitaloké 7,2, a péksüteményeké 6,5, az étolajé 5,3, a baromfihúsé 3,1%-kal.
A termékcsoporton belül a margarin ára 27,8, a liszté 14,8, a tejtermékeké 10,2, a tejé 8,9, a cukoré 8,8, a párizsi, kolbászé 6,6, a sertéshúsé 5,8%-kal mérséklődött. A háztartási energiáért 10,7%-kal többet kellett fizetni átlagosan, ezen belül a vezetékes gáz 23,7, az elektromos energia 2,1%-kal drágult. A szeszes italok, dohányáruk ára 7,5%-kal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 8,7%-kal.
A szolgáltatások 6,7%-kal drágultak, ezen belül az üdülési szolgáltatások 13,2, a járműjavítás és -karbantartás 10,1, az egészségügyi szolgáltatások 9,7, a testápolási szolgáltatások 9,4, a lakásjavítás és -karbantartás, valamint a lakbér 9,0-9,0, a sport, múzeumi belépők 8,4%-kal. A tartós fogyasztási cikkek ára 2,4%-kal emelkedett, ezen belül az ékszerek 22,2, a szobabútorok 4,4, a fűtő- és főzőberendezések 2,9, az új személygépkocsik 2,0%-kal többe kerültek. A járműüzemanyagok ára 2,2%-kal mérséklődött, a gyógyszer, gyógyáruk 5,9%-kal drágultak.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Háttéralkuk és fenyegetések: meghátrált von der Leyen a nagy csatában
Az Európai Parlament visszakozásra kényszerítette a Bizottság elnökét.
Fellebez az UniCredit, mert keresztbe tett neki az olasz kormány
Brüsszellel is szembekerült Róma.
Kiszámították, mekkora hozamot termeltek a magyar életbiztosítások
227 biztosítói eszközalap ötéves teljesítményét vizsgálták.
Leleplezték a merész műveletet: orosz MiG-31-esekkel provokált volna az ukrán hírszerzés, közbelépett a hírhedt FSZB
A NATO egyik bázisa merült fel.
Kibukott: egyetlen dolgon múlt, hogy a NATO nem áll háborúban Oroszországgal
Nyilatkozott a korábbi vezető.
Szárnyal a DAX, miközben a német gazdaság stagnál – Mi áll a háttérben?
A DAX-cégek árbevételének mindössze 20%-a keletkezik Németországban.
Mindent egy lapra feltéve próbálja elfoglalni Oroszország az ukrán erődvárost
Koncentrált támadással igyekeznek áttörni a frontot.
Trump és a Big Pharma - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Ifkovics Ábrahám részvényelemző beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-posztjánál mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Trump és a
Most éri meg lecserélni a drága hiteleket: Spórolj akár százezreket személyi kölcsönnel!
A személyi kölcsönök kamatai Magyarországon 2024 végétől csökkenő pályára álltak, így aki korábban drágábban vett fel hitelt, annak elérkezett a hitelkiváltás időszaka. Mutatjuk, kinek
El a kezekkel a személyes adatoktól! - 10 pontban a tiszás "adat-ügyről"
Az elmúlt héten több körben is óriási hullámokat vert a Tisza applikációját érintő "adat-ügy". Kezdődött az adatok "kiszivárgásáról" szóló hírekkel, illetve az arról indult vitá
Kína markában a kritikus nyersanyagok
Lezárult az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások első felvonása, de az eredmény valós kiértékeléséről vajmi kevés szó esik. Pedig igazán figyelemreméltó, hogy a Trump által főellens
Balásy Zsolt: Több tiszteletet a vállalkozóknak, Károly!
"Ha nagy vagyont látsz, nézd meg alaposan, és fizetetlen munkát, verejtéket és vért fogsz találni" - ha a pontos szavak nem is, de e szellemiség... The post Balásy Zsolt: Több tiszteletet a v
Dolgozói részvényprogram: valódi tulajdonrészt a fizetés mellé?
A tehetségek megtartása ma már nem csak a fizetés mértékéről szól. A versenyképes bérezés és a béren kívüli juttatások mellett egyre több vállalat alkalmaz dolgozói részvényprogr
Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) - elemzés
Még az októberi Top10-es listámon szerepelt, de akkor nem néztem meg, azóta viszont rápillantottam a grafikonjára, és megtetszett. Egy gyors elemzést megér.CégismertetőA Wikipediáról másolom
Indul a Demján Sándor 1+1 Program 2. üteme
A hazai kkv-k beruházásait célzó Demján Sándor 1+1 Program új szakasza elindult. A 2. ütem kifejezetten vidéki vállalkozások eszközfejlesztéseit támogatja vissza nem térítendő forrással,
Mit értek el pontosan Orbánék Trumpnál? Elemzőket kérdeztünk a részletekről
Megjelent a Portfolio Checklist hétfői adása.
Mikor érdemes betárazni a magyar csúcsrészvényekből? Jelentett az OTP és a Mol
Sok mindent elárulnak a negyedéves adatok.
Préda: Ellopták tőlem, ami nem is az enyém
Egy adathalász támadás áldozata meséli el élete egyik legrosszabb döntését.
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod