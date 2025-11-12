Lebukhatott a kancellár, csak trükkökkel marad pénz az államkasszában

Közgazdászok azzal vádolják Friedrich Merz német kancellárt, hogy a védelmi és infrastrukturális fejlesztésekre szánt új hitelek egy részét a jóléti kiadások bővítésére és más folyó tételekre csoportosítja át.

A Bundesbank és két gazdaságkutató intézet szerint a többletadósság jelentős hányada olyan célokat szolgálna, amelyeket az alapvető költségvetésből kellene finanszírozni, ideértve adócsökkentéseket és támogatásokat is.

Merz a februári szövetségi választási győzelem után történelmi megállapodást kötött a szociáldemokratákkal és a Zöldekkel: az új kormány lazította a német alkotmányos adósságféket, majd számos infrastrukturális- és védelmi kiadások növelését célzó intézkedést jelentett be. Az új szabályok a következő évtizedben akár 1 000 milliárd eurónyi többletberuházást tehetnek lehetővé e két területen, ami a négy éve tartó stagnálás után élénkítheti a GDP-növekedést. Az adósságfék – amely éves szinten a GDP 0,35 százalékában korlátozza a nettó hitelfelvételt – a költségvetés többi részére továbbra is érvényes.

A munkaadói szövetségek által finanszírozott Német Gazdaságkutató Intézet (IW) most azt jelzi, hogy

a 2029-ig tervezett többletadósság legalább 40 százaléka a rendes büdzsé lyukainak betömésére menne.

A hétfőn közzétett elemzés szerint a koalíció "széles eszköztárral" kerüli meg azt a szabályt, miszerint a többlethitelt védelmi és infrastrukturális beruházásokra kell fordítani.

Ez a költségvetési bűvészkedés Németország jövőbeli versenyképességét ássa alá

– mondta Tobias Hentze, az IW közgazdásza.

Az IW becslése alapján Berlin 2029-ig 271 milliárd euróval több adósságot venne fel a korábbi középtávú pályához képest. Ebből mindössze 164 milliárd eurót címkéztek kifejezetten katonai vagy infrastrukturális beruházásokra. A fennmaradó 107 milliárd más kormányzati kiadásokra menne, például a vendéglátóipar adócsökkentésére vagy a nem dolgozó édesanyák magasabb nyugdíjára.

A Bundesbank már az év elején figyelmeztetett:

a többletforrásokat jelentős mértékben más költségvetési mozgástér megteremtésére használják.

Így nőhet az adósságállomány anélkül, hogy arányosan javulna a védelmi képesség vagy az infrastruktúra. A jegybank előrejelzése szerint a költségvetési hiány jövőre a GDP 3,5 százalékára emelkedik, majd 2027-ben mintegy 4 százalékra nő a 2025-ös körülbelül 2 százalékról.

A müncheni Ifo Intézet szeptemberben közölte: több mint 5 700 egyedi költségvetési tétel részletes vizsgálata alapján a törzsköltségvetés kulcsberuházási projektjeit megvágják és különalapokba tolják át, miközben a szociális és védelmi kiadások "észrevehetően" emelkednek.

Berlin messze túlfeszíti az új hitelfelvételi szabályokat a politikailag eredetileg megállapodotthoz képest

– mondta Danyal Bayaz, Baden–Württemberg zöldpárti pénzügyminisztere. Szerinte ez az "arcátlan" lépés tompítja a várt növekedési hatásokat.

A pénz jelentős része olyan intézkedésekbe folyik, amelyek sem az infrastruktúrát nem erősítik, sem a versenyképességet nem javítják

– tette hozzá.

Sebastian Dullien, a berlini IMK – a szakszervezetek által finanszírozott gazdaságkutató – kutatási igazgatója ugyanakkor úgy látja, hogy a pénzügyminisztérium technikailag megfelel a törvényi követelményeknek. Ugyanakkor a "többletberuházás" fogalma pontatlanul definiált, ezért könnyen kijátszható. Hangsúlyozta, hogy a rövid távú GDP-hatások ettől nem tompulnak:

Makrogazdasági szempontból rövid távon nagyrészt mindegy, hogy a pénzt beruházásra vagy más kiadásokra költik.

A pénzügyminisztérium a Financial Times megkeresésére közölte: a 2029-ig terjedő valamennyi költségvetés megfelel az alkotmánymódosításban rögzített szabályoknak, amelyek szerint a törzsköltségvetés legalább 10 százalékát beruházásra kell fordítani. Az ezt meghaladó összeg "többlet", amelyet a kormány új, 500 milliárd eurós infrastrukturális alapja fedezhet.

A törzsköltségvetés és a külön alapok közötti átcsoportosítások műszakilag indokoltak és ésszerűek voltak

– közölte a tárca szóvivője.

Armin Steinbach, a pénzügyminisztérium vezető közgazdásza vitatta több elemzés módszertanát. Szerinte összehasonlítási alapként "felfújt tervezett beruházási számokat" használtak, amelyek még az 500 milliárd eurós alap létrehozása előttről származnak. Hozzátette: az a feltevés sem megalapozott, hogy az alapból a szövetségi tartományoknak jutó 100 milliárd eurót ne beruházásra költsék.

