Történelmi kormányzati leállás után maradandó károk, kritikus adatok tűnhetnek el örökre Amerikában

Noha a költségvetési patthelyzet a vége felé közeledik, Karoline Leavitt, a Fehér Ház szóvivője újságíróknak azt mondta a CNBC tudósítása szerint: a helyzet tartós következménye az állami adatgyűjtés képességének maradandó sérülése lehet. "A demokraták lehet, hogy maradandó károkat okoztak a szövetségi statisztikai rendszerben:
könnyen lehet, hogy az októberi fogyasztói árindex és a foglalkoztatási jelentések soha nem jelennek meg
- fogalmazott. Hozzátette: "minden kiadott gazdasági adat tartósan sérülhet, így a Fed döntéshozói egy kritikus időszakban gyakorlatilag vakon repülnek".
A fontos gazdasági adatok megjelenése a több mint hat hétig elhúzódó, a történelem leghosszabb kormányzati leállása alatt végig a Wall Street egyik fő aggodalma volt. A legfontosabb közlések közé tartozik a havi, mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatotti (nonfarm payrolls) adat és a fogyasztóiár-index (CPI), amelyek a Munkaügyi Statisztikai Hivataltól (BLS) érkeznek. További érintett mutatók: a kiskereskedelmi forgalom, az import- és exportadatok, valamint a fogyasztói kiadások és jövedelmek.
Bár a Wall Street-i közgazdászok többsége eddig arra számított, hogy minden adat megjelenik, legfeljebb késéssel, Leavitt kijelentései ezt kétségbe vonják.
Leavitt szerint a leállás a negyedik negyedéves gazdasági növekedést akár 2 százalékponttal is visszavetheti. Korábban a Nemzeti Gazdasági Tanács igazgatója, Kevin Hassett azt mondta, hogy a patthelyzet az aktuális negyedéves GDP-ből akár 1,5 százalékpontot is lefaraghat. "Az biztos, hogy hatással lesz erre a negyedévre" – jelentette ki a Washingtoni Gazdasági Klubban.
A közgazdászok többsége ugyanakkor minimális hatást vár. A Goldman Sachs ráadásul emelte az év végi GDP-pályára vonatkozó előrejelzéseit: kismértékben, 3,7%-ra növelte a harmadik negyedéves bővülés ütemét, az egész évre szóló prognózist pedig 1,3%-ra javította, ami 0,3 százalékpontos emelést jelent. Az adatgyűjtés kérdésében a bank közgazdászai "korlátozott hatásra" számítanak a munkaerőpiaci adatok minőségét illetően.
Címlapkép: A World Central Kitchen jótékonysági szervezet aktivistái ételt osztanak a szabadságra küldött szövetségi alkalmazottaknak és családtagjaiknak Washingtonban 2025. október 27-én, az amerikai szövetségi kormányapparátus részleges leállásának 27. napján. Az amerikai szövetségi kormányapparátus működése október 1-jén hét év után részlegesen leállt, miután a kongresszus nem tudott megállapodni a kormányzati finanszírozást biztosító törvényjavaslatról. Forrás: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo
