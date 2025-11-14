Hatalmas vagyont mozgósítanak a Rockefellerek, Bill Gates és társaik - Egyetlen céljuk van

Évente világszerte több mint félmillióan halnak meg a hőséghez köthető okok miatt. Egy filantróp szervezetekből álló csoport ezért 300 millió dollárt különít el adatfejlesztésre, valamint olyan beruházások feltérképezésére, amelyek
a szélsőséges hőség, a légszennyezés és a fertőző betegségek növekvő kockázatait kezelik.
A finanszírozást a héten, a Brazíliában zajló COP30 klímatárgyalásokon jelentették be.
Filantróp szervezet vagyunk. Nem foltozgathatunk tovább, és nem éleszthetünk újra egy halódó fejlesztési modellt
– mondta Estelle Willie, a Rockefeller Alapítvány egészségpolitikai és kommunikációs igazgatója, a kezdeményezés egyik támogatója. "A filantróp tőkével új megoldásokat tudunk tesztelni és érvényesíteni, és összefogva tudunk rajta dolgozni" – tette hozzá.
Az újonnan bejelentett Climate and Health Funders Coalition további támogatói között van a Gates Alapítvány, a Bloomberg Philanthropies és az IKEA Foundation. Újabb 27 filantróp szervezet csatlakozott a koalícióhoz, de egyelőre nem vállalt pénzügyi kötelezettséget.
A COP30 házigazdája, Brazília ezzel párhuzamosan elindította a Belém Health Action Plan nevű kezdeményezést, amely arra ösztönzi az országokat, hogy a minisztériumok és a kormányzati szervek együttműködésével monitorozzák és összehangolják a klímával kapcsolatos egészségügyi politikákat. Ez illeszkedik Brazília tágabb céljaihoz az ENSZ-klímatárgyalásokon: erősíteni az országok felkészültségét és alkalmazkodóképességét a súlyosbodó éghajlati hatásokhoz, például árvizekhez, tüzekhez, aszályokhoz, viharokhoz és hurrikánokhoz.
A friss, 300 millió dolláros vállalás kiegészíti az éghajlat- és egészségügyi hatások kutatására fordított 1–2 milliárd dollárnyi közpénzt a PLOS folyóirat 2023-as tanulmánya szerint. Szakértők ugyanakkor úgy látják, ennél jóval nagyobb forrásokra lesz szükség.
"Az egészségügyben visszaesés látszik" – mondta Willie a Reutersnek.
Keményen kivívott eredményeket értünk el a technológia és a globális egészségügyi rendszer révén, de a klímaváltozás jelenleg gyakorlatilag minden egyes problémát súlybít a globális egészségügyben.
A The Lancet tudományos folyóirat októberi jelentése szerint a klímaváltozás által súlyosbított, hőséghez köthető halálozások éves száma megközelíti az 550 ezret. A jelentés további évi 150 ezer halálesetet köt a légszennyezéshez – amelyet gyakran a fosszilis tüzelőanyagok égetése, illetve a súlyosbodó erdőtüzek okoznak –, és rámutat, hogy egyes fertőző betegségek is terjednek: a dengue-láz bejelentett esetei az 1950-es évekhez képest 49 százalékkal emelkedtek. Az ENSZ-ügynökségek augusztusi becslése szerint a világ népességének mintegy fele, vagyis több mint 3,3 milliárd ember már most is küzd a növekvő hőséggel.
A tudósok klímaváltozással kapcsolatos figyelmeztetései valóra váltak. És egyértelmű, hogy nem mindenkit egyformán érintenek a hatások
– mondta John-Arne Røttingen, a Wellcome Trust vezérigazgatója, a kezdeményezés egy másik támogatója. Szerinte a leginkább veszélyeztetettek a gyerekek, a várandós nők, az idősek és a szabadban dolgozók, valamint azok a közösségek, amelyeknek a legkevesebb erőforrásuk van a reagáláshoz.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
