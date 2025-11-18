Itt az MNB indoklása a kamatdöntésről!

Továbbra is változatlanul, 6,5 százalékon hagyta az alapkamatot kedden az MNB Monetáris Tanácsa. A jegybank közleményében sincs sok újdonság, továbbra is az óvatos és türelmes megközelítést hangsúlyozzák, a közlemény utolsó része semmit nem változott októberhez képest.

Immár tizennégy hónapja változatlan az MNB alapkamata, és a jelek szerint ez egy darabig még így is maradhat. A jegybank Monetáris Tanácsa ugyanis mai közleménye alapján tartja magát az óvatos és türelmes megközelítéshez, így látszólag

semmivel nem kerültünk közelebb a kamatcsökkentéshez az elmúlt egy hónapban.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása. A jegybank elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi stabilitás fenntartását és a Kormány gazdaság-, illetve környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos politikáját – kezdődik a közlemény, szó szerint megismételve az októberi nyitást.

A Monetáris Tanács tagjai közleményükben megállapítják, hogy a nemzetközi befektetői hangulatot főként az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi tárgyalások, valamint a globálisan meghatározó jegybankok kamatdöntései alakították. A globális konjunktúrakilátások enyhén javultak, ugyanakkor az elhúzódó kereskedelmi és geopolitikai feszültségek továbbra is bizonytalan világgazdasági környezetet okoznak. Az európai gazdaságok növekedési kilátásai továbbra is visszafogottak - ismétli meg októberi nemzetközi értékelését az MNB.

A globálisan meghatározó jegybankok értékelése alapján a külső inflációs környezet tekintetében felfelé mutató kockázat a nemzetközi ellátási láncok vámok miatti töredezettebbé válása, valamint a piaci szolgáltatások erős árdinamikája - áll az MNB helyzetértékelésében.

A 2025 harmadik negyedéves GDP-adat némileg elmaradt a jegybank korábbi előrejelzésétől, a növekedés szerkezetét illetően fennmaradt a korábbi negyedévekre jellemző kettősség

- értékeli a hazai gazdaság idei teljesítményét az MNB.

Jövő évtől mind belső, mind külső tényezők hozzájárulnak a növekedés élénküléséhez. Az erős fogyasztásdinamika a teljes előrejelzési horizonton fennmarad, míg az európai konjunktúra élénkülésével és az elmúlt évek kapacitásbővítő beruházási projektjeinek felfutó termelésével az export eddiginél gyorsabb bővülése várható - fogalmazza meg középtávú növekedési várakozásait a jegybank.

Az inflációval kapcsolatban a jegybank döntéshozói egyértelműen fogalmaztak:

Októberben az infláció a korábbi hónapokkal megegyezően 4,3 százalékon alakult, a hatósági és az önkéntes árkorlátozó intézkedések pedig jelentős inflációmérséklő hatással bírnak. Ugyanakkor az árkorlátozó intézkedésekkel nem érintett iparcikkek és szolgáltatások körében továbbra is magas éves árindexek figyelhetők meg.

A Monetáris Tanács közleménye azt is kiemeli, hogy az év eleje óta erősödő forint kedvező hatásai egyre inkább megjelennek a beszerzési árakban és a várakozások dinamikája is visszafogott, de hosszú távot tekintve még mindig magas szinten vannak.

A hatósági árréskorlátozó intézkedések meghosszabbítása és az érintett termékkör kibővítése mellett az áremelkedés üteme 2025 végére a toleranciasávba mérséklődik, és a jövő év elején átmenetileg tovább csökken

- áll az MNB prognózisában, amely egyértelműen jelzi a monetáris politika irányát is.

A 3 százalékos inflációs cél a szigorú monetáris kondíciók biztosításával érhető el fenntartható módon. A jelenlegi gazdasági helyzetben a devizapiac stabilitásának fenntartása kulcsfontosságú az inflációs várakozások mérséklésében.

A kormányzati hiánycélok emelését nem kommentálta érdemben a Monetáris Tanács közleménye, mindössze annyit jegyzett meg, hogy

a magasabb költségvetési kiadások a belső keresletre élénkítő hatást gyakorolnak, és nehezítik a GDP-arányos államadósság-ráta csökkenését az előrejelzési horizonton.

A jegybank a jelenlegi gazdasági körülmények között az árstabilitás elérésével és a pénzügyi piaci stabilitás fenntartásával tud a leghatékonyabban hozzájárulni a gazdasági szereplők fokozott óvatosságának oldódásához, egyben a fenntartható gazdasági növekedéshez - ismétli meg októberi üzenetét a Monetáris Tanács.

A szigorú irányultságú monetáris politika a pozitív reálkamat biztosításával járul hozzá a pénzügyi piaci stabilitás fenntartásához, az inflációs várakozások jegybanki céllal összhangban lévő horgonyzásához, és ezáltal az inflációs cél fenntartható eléréséhez.

A közlemény utolsó bekezdésében sincs változás, szó szerint megegyezik az üzenet az októberivel: a Monetáris Tanács elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett. Az inflációs környezetet övező kockázatok, valamint a kereskedelem- és geopolitikai feszültségek

továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé. A Tanács megítélése szerint a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt.

Címlapkép forrása: Portfolio